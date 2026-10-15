Düzce Üniversitesi 152 Sözleşmeli Personel Alacak!

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında toplam 152 sözleşmeli personel alacak.

Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekildedir:

Pozisyon Personel Sayısı

Büro Personeli 2

Mühendis 1

Teknisyen 2

Destek Personeli 39

Koruma ve Güvenlik 5

Görevlisi

Eczacı 1

Hemşire 86

Sağlık Teknikeri 16

Toplam 152

PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

İlana göre, lisans mezunları için 2026 KPSS (B) grubu P3, ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu P93, ortaöğretim mezunları için ise 2024 KPSS (B) grubu P94 puan türü esas alınacak.

Eczacı pozisyonuna yapılacak alımda KPSS puan şartı aranmayacak. Bu pozisyona başvuran adayların değerlendirilmesinde lisans diploma notu esas alınacak.

Adayların ayrıca başvuracakları pozisyonlar için ilanda belirtilen öğrenim, mesleki yeterlilik, sağlık ve diğer özel şartları taşımaları gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekecek. Adaylarda ayrıca kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak, görevini devamlı yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartları aranacak.

İlanda belirtilen pozisyonlar için öğrenim ve diğer özel şartların da sağlanması gerekecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları başlamış olup 28 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00'te sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar yalnızca bir unvan ve ilan kodu için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla unvan veya ilan koduyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yerleştirmeye hak kazanan adayların isimleri Düzce Üniversitesinin resmî internet sitesi üzerinden açıklanacak.

KPSS puan sıralamasında eşitlik olması halinde mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısı kadar yedek aday belirlenecek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Düzce

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekecek.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı veya sözlü bildirim yapılmayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör