Haberler > Memurlar Haberleri > İLANLAR Haberleri > TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcıları alıyor

Uzman ve alıyor

Uzman ve alacağını duyurdu. Başvuru detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 15:47
TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcıları alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel Alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2019

Eleman Sayısı:9

Resmî Gazete Yayım Tarihi:21.01.2019

Son başvuru Tarihi: 11.02.2019

İLAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Polis olmak isteyenler dikkat!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcıları alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN