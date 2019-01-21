TÜBİTAK Uzman ve Uzman Yardımcıları alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel Alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2019

Eleman Sayısı:9

Resmî Gazete Yayım Tarihi:21.01.2019

Son başvuru Tarihi: 11.02.2019

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