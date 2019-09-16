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Recep geçici işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu

Recep tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 15 (Onbeş) erkek geçici yapılacaktır. 1. Dönem 2019 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2020 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 23/09/2019 ile 24/09/2019 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 15:39
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi geçici işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1. Sadece erkek adaylar başvurabilirler.

2. Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.

3. Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.

4. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.

5. 2019 yılı içerisinde geçici işçi olarak Üniversitemizde çalışanlar bu alım için başvuru yapamazlar.

6. İlan başvurusu kabul edilen işçilerin sayısı alınacak personellerin 4 katından (60 kişi) fazla olması durumunda 26.09.2019 Perşembe günü saat 10.00 da noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.

7. Emekli, öğrenci, iş akdi askıda olanlar ve adli sicil kaydı olan adaylar bu alım için başvuru yapamazlar.

8. İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 10:00'da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır.

9. Noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ile mülakata katılmaya hak kazananların listesi, mülakat yeri ve tarihi ayrıca konu ile diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır..

10. Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi geçici işçi alacak! Başvuru şartları belli oldu
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