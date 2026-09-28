Bitlis Eren Üniversitesi 10 Personel Alacak: KPSS ile Sınavsız Alım Yapılacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edecek.

Üniversite, ortaöğretim mezunları arasından 9 destek personeli, ön lisans mezunları arasından ise 1 tekniker alacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

İlana göre destek personeli kadrolarına 7 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişi alınacak. Adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alması gerekecek.

Tekniker kadrosuna ise 1 erkek personel alınacak. Bu pozisyona Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecek.

Tekniker adaylarında 2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan şartı aranacak.

35 Yaş Şartı Aranacak

İlan edilen pozisyonlarda adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması gerekecek. Destek personeli adaylarının vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması da istenecek. Atanmaya hak kazanan personel, Bitlis merkez veya ilçelerde bulunan üniversite birimlerinde görevlendirilebilecek.

Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapmayacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar doğrudan 2024 KPSS puanlarına göre sıralanacak.

Üniversite, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirleyecek.Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan aday öne geçecek. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda kura uygulanacak.

Başvurular 6 Ekim'de Sona Erecek

Başvurular 22 Eylül 2026'da başladı ve 6 Ekim 2026'da sona erecek. Adaylar elektronik başvurularını son başvuru günü saat 13.00'e kadar tamamlayabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden "Bitlis Eren Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Her aday yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran veya pozisyon kodunu belirtmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Elektronik Başvuru Tek Başına Yeterli Olmayacak

Adayların Kariyer Kapısı üzerinden elektronik başvuru yapması tek başına yeterli olmayacak.

Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" bölümünden indirilecek "Aday Başvuru Bilgileri" belgesinin 6 Ekim 2026 saat 16.00'ya kadar Bitlis Eren Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekecek.

Bu belgeyi üniversiteye şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları tamamlanmamış sayılacak ve geçersiz kabul edilecek.

Sonuçlar 16 Ekim'de Açıklanacak

Üniversitenin ilan takvimine göre nihai değerlendirme sonuçları 16 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçları Bitlis Eren Üniversitesinin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atama işlemleri sırasında tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecek

Haber Girişi Baki Sancak - Editör