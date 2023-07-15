Darbeci alçaklar güneş bile göremeyecek

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminin devlet ve millet ele ele vererek 22 saat içerisinde bastırdıktan sonra yapılan yargılamalarda, darbe hainler ağır cezalara çarptırıldı. Milletin iradesini hiçe sayan bin 196 sandık ana davalarda yargılandı ve binlerce yılı bulan hükümler giydi.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesindeki eylemlere ilişkin yapılan ana davalarda aralarında darbe girişimini Akıncı Üssünden yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç, Genelkurmay'daki eylemlerde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk ile TRT baskınına giden eski albay Muhammet Tanju Poshor, eski yarbaylar Ümit Gençer ve Ekrem Işık ile eski binbaşı Anıl Aktaş'ın da bulunduğu toplam bin 196 sanık hakkında 'Cumhurbaşkanı'na suikast', 'Anayasal düzen ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezalarına çarptırıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin yapılan yargılamada sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanı'na suikast' ve 'Kasten öldürme' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen talimatı ile sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş aylar süren hazırlık çalışmaları sonucunda 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yönetti.Darbe gecesinde FETÖ'nün Genelkurmay'daki eylemlere ilişkin görülen çatı davada eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 224 sanığın yargılandığı davada sanıklar eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli ve bazı eski tuğgeneraller 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanı'na suikast' suçlarından birer, 139 kişiye yönelik 'Kasten öldürmek' suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.'Cumhurbaşkanı'na suikast' suçlarından Muğla'da mahkum edilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş hakkında bu suçlar yönünden açılan kamu davasında ret kararı verildi ancak Sönmezateş, 137 kişiye yönelik 'Kasten öldürmek' suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 432 yıl, 12 defa 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 108 yıl hapse mahkum edildi.Sanıklardan eski albay Muzaffer Düzenli 'Anayasayı ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast' ve 60 kişiyi 'Kasten öldürmek' suçundan 62 kez ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 432 yıl, 12 defa 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 108 yıl hapse çarptırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliğinin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek için yola çıkan eski yarbay Emin Güven'in yanı sıra sivil imamlar Murat Dayı ve Enver Aygün ile eski ÖKK personellerinin de aralarında bulunduğu 19 sanıktan 16'sına 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına giden 103 sanıktan eski binbaşı Osman Koltarla'ya 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet, 3 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım'dan 16 yıl 8'er ay, 13 sanığa ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi.'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan yargılanan eski albay Muhammet Tanju Poshor'a, bu suçtan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, eski yarbay Emin Güver ise 'Cumhurbaşkanına suikast suçuna yardım'dan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başında bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141'inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143'üncü Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143'üncü Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanı'na suikast' ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.