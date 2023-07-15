Onlar 15 Temmuz’un Nene Hatunları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi esnasında cuntacılara karşı en ön saflarda mücadele ederken şehadet mertebesine eren kadınlar ismini Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. O gece kahraman Türk kadınının sergilediği cesaret örneği, tarihin derinliklerinden kendisine miras kalan gözü karalığın ve fedakarlığın en mümtaz örneğiydi.Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda polisler Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak Nene Hatun'dan devraldıkları sancağı yere düşürmedi.(38) 16 yıllık polis memuruydu. Manisa Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan eğitimci olmak üzere 1 Temmuz'da Ankara'ya gelmişti. FETÖ'cü darbecilerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Zeynep Sağır, evli ve iki çocuk annesiydi. Vasiyeti üzerine 19 Temmuz'da düzenlenen törenin ardından Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi.(23) Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düştü. Doğanay, üniversitenin ardından sınavlara girerek polis olmuştu. Şehit olduğunda henüz 8 aylık polis olan Doğanay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılmak üzere Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yapmıştı.(23) Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehadet şerbetini yudumladı. 10 aylık polis memuruydu.Yiğit, FETÖ'nün giriştiği darbe teşebbüsünü haberin aldıktan sonra görevinin başına gitmişti.(31) evli ve bir çocuk annesiydi. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehitlik mertebesine yükseldi. Sezen, kalkışmaya görev yapmak amacıyla başkanlığa gelmiş buraya atılan ikinci bombayla şehit düşmüştü.(24) Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında komiser yardımcısı olarak çalışıyordu. Darbe teşebbüsü gecesi görevinin başındayken şehit oldu.(27) 11 aylık polis memuruydu.Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırı sonucu şehadete yürüdü.(44) 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit oldu.(51) iki çocuk annesiydi. Darbecilere karşı mücadele ederken, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.(52) ev hanımıydı ve 3 çocuk annesiydi.FETÖ'cülerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na giderken, Esenler'de cuntacılar tarafından tankla ezildi. Tekin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve şehadete yürüdü.(42) FETÖ'cü hainlere karşı koymak için evden çıkarak Genelkurmay Başkanlığının önüne gitti. FETÖ'cü hainlerin attığı bombalardan sıçrayan şarapnellerle ağır yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.