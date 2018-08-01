Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın %54,3'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %13,9'unu motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,8'ini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil %52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %26,6 ile motosiklet, %11,4 ile kamyonet, %5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %35,9 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde %39, minibüste %72,6, kamyonette %50,4, kamyonda %42,3, motosiklette %16,5, özel amaçlı taşıtlarda %21,2, traktörde %30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise %16,2 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %32,7 AZALDI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %32,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %41,8, minibüste %52,3, kamyonette %38,2, kamyon %8,9, özel amaçlı taşıtlarda %71,9, traktörde %39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste %24, motosiklette ise %3,7 artış oldu.