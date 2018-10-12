Kasırga vurunca menzilini artırdı!

Milyonlarca kişinin yaşadığı bir bölgede etkili olan Micheal Kasırgası sonrası insanlar kasırganın etkili olduğu bölgelerden kaçmaya başladı. Tesla, Model S ve X araçlar için pil kapasitesini arttıran bir güncelleme yayınlama kararı aldı. Bu güncelleme ile araçların menzili 50 ila 70 km arasında artacak ve araç sahipleri fırtınanın etkili olduğu bölgeden kaçabilecek.

EK MENZİL GÜNCELLEMESİ

Tesla'nın Model S ve Model X modelleri tek şarjla 340km yol katedebiliyor. Fırtınanın etkili olduğu bölgeden çıkabilmeleri için yaklaşık 64 km ek menzil güncellemeyle kullanıcılara ücretsiz olarak verildi.

Tesla'nın Model X 60D ve Model S 60/ 60D gibi araçları 75kWh bataryaya sahip. Ancak bir yazılım kilidi nedeniyle bu batarya kapasitesinin en fazla yüzde 80'ini kullanabiliyordu. Araç sahipleri tam kapasite kullanmak için 3 bin dolarlık bir güncelleme satın alması gerekli. Tesla, araç sahiplerinin daha yüksek menzilli araçları tercih etmesi nedeniyle bu modellerin satışını durdurmuştu.