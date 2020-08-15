İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak

Adalaet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Otomobil al-sat yapanlar dikkat! İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, noterlerde 3 Şubat 2020'de başlayan güvenli ödeme sisteminin, yeni yönetmelikle zorunlu hale getirildiğini aktardı. Bakan Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulamaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğinin tesis edecek olan uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sistemle dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Satış sürecinde aracın bedeli güvenli ödeme yapacak bir banka hesabında tutulacak, işlem gerçekleştikten sonra bedel satıcının hesabına aktarılacak.

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