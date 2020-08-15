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Adalaet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:34 Son Güncelleme: 15.8.2020 13:38 ABONE OL
İkinci el araç satışları Güvenli Ödeme Sistemi ile yapılacak

Adalaet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, noterlerde 3 Şubat 2020'de başlayan güvenli ödeme sisteminin, yeni yönetmelikle zorunlu hale getirildiğini aktardı. Bakan Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulamaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğinin tesis edecek olan uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Sistemle dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Satış sürecinde aracın bedeli güvenli ödeme yapacak bir banka hesabında tutulacak, işlem gerçekleştikten sonra bedel satıcının hesabına aktarılacak.

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İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak
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