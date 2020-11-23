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Son dakika: , 5,9 milyon aracını geri çağıracak!

Son dakika bilgisine göre ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomotiv üreticisi 'un () Takata hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon kamyonet ve modelini geri çağırması gerektiğine karar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 19:01 Son Güncelleme: 23.11.2020 19:07 ABONE OL
Son dakika: GM, 5,9 milyon aracını geri çağıracak!

NHTSA yapılan açıklamada, GM'nin 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıklarının geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında olduğu belirtildi.

NHTSA'nin kararının GM'ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olması hesaplanıyor.

Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için NHTSA'ya başvuruda bulunmuştu.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

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Son dakika: GM, 5,9 milyon aracını geri çağıracak!
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