Dünyanın ilk uçan jet motosikleti test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Jetpack Aviation isimli firmanın geliştirdiği The Speeder isimli motosiklet, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan motosikletlerin gerçek hayattaki cevabı olacak. Bir süre önce The Speeder'ın prototipi test uçuşuna girdi ve bu testi başarıyla geçmeyi başardı.
Aslında, Speeder'ın temelini oluşturan kendi kendini dengeleyen jet platformu (VTOL/Dikey Kalkış ve İniş sınıfı) test edildi. Yapılan testler aracın havada asılı kalabileceğini, dönebileceğini, çeşitli yönlerde hareket edebildiğini gösterdi. Bunların hepsi dört jet motoru çalışırken yapılması zor hareketlerdi, ancak test esnasında sorun çıkmadı.
Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video
Drone'lar bunu yıllardır yapıyor, ancak jet motorları uçan motosikletin diğer araçlardan daha hızlı gitmesini sağlayacak. İllaki elektrikli olmasına da gerek yok.
Jetpack Aviation'ın açıklamasına göre The Speeder'ın normal kullanım dışında, askeri ve kargo taşıyan modelleri de olacak. Firma, motosikletin saatte 241 km hızla yolculuk yapabileceğini açıkladı.