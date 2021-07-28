Dünyanın ilk uçan jet motosikleti test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Drone'lar bunu yıllardır yapıyor, ancak jet motorları uçan motosikletin diğer araçlardan daha hızlı gitmesini sağlayacak. İllaki elektrikli olmasına da gerek yok.

Jetpack Aviation'ın açıklamasına göre The Speeder'ın normal kullanım dışında, askeri ve kargo taşıyan modelleri de olacak. Firma, motosikletin saatte 241 km hızla yolculuk yapabileceğini açıkladı.