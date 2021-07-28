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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:31 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:43

Dünyanın ilk uçan jet motosikleti test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Dünyanın ilk uçan jet motosikleti test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, kitaplarında okuduğumuz araçlar gerçeğe dönüşmeye başladı. Zaten geliştirilmekte olan uçan arabalar var, şimdi bunların arasına uçan motosiklet katılmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk uçan jet motosikletinin prototipi test uçuşunu tamamladı. İşte detaylar...

Jetpack Aviation isimli firmanın geliştirdiği The Speeder isimli motosiklet, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan motosikletlerin gerçek hayattaki cevabı olacak. Bir süre önce The Speeder'ın prototipi test uçuşuna girdi ve bu testi başarıyla geçmeyi başardı.

Aslında, Speeder'ın temelini oluşturan kendi kendini dengeleyen jet platformu (VTOL/Dikey Kalkış ve İniş sınıfı) test edildi. Yapılan testler aracın havada asılı kalabileceğini, dönebileceğini, çeşitli yönlerde hareket edebildiğini gösterdi. Bunların hepsi dört jet motoru çalışırken yapılması zor hareketlerdi, ancak test esnasında sorun çıkmadı.

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Drone'lar bunu yıllardır yapıyor, ancak jet motorları uçan motosikletin diğer araçlardan daha hızlı gitmesini sağlayacak. İllaki elektrikli olmasına da gerek yok.

Jetpack Aviation'ın açıklamasına göre The Speeder'ın normal kullanım dışında, askeri ve kargo taşıyan modelleri de olacak. Firma, motosikletin saatte 241 km hızla yolculuk yapabileceğini açıkladı.

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Dünyanın ilk uçan jet motosikleti test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
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