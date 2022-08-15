Otomobil piyasasında son dakika: Sıfır araç fırsatçılarında ’6 ay’ paniği! Fiyatları indirdiler

Sıfır kilometre araçlar ikinci el araç piyasasına düştüğünde üzerine daha büyük bir rakam konularak satılıyor ve otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen bir yükselme söz konusu oluyor. Biz şunu yapacağız, 6 ay ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a car'lar, ilk tescilden sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi geçmeden bunun satışına kısıtlama getireceğiz. Dolayısıyla bu araçlar gerçek anlamda ikinci el olacaktır ve bunu sürekli çevirerek fiyatların üzerine bir baskı oluşturulmasının önüne geçileceğini düşünüyorum" demişti.