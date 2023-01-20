Polisin Dur İhtarına Uymama Cezası 2023 - Dur İhtarına Uymamak Ve Çevirmeden Kaçma Cezası Ne Kadar, Kaç Para Oldu?

Genelde aksiyon filmlerinde gördüğümüz polisin dur ihtarına uymama günlük hayatımızda da karşımıza çıkabilmektedir. Trafik polislerinin rutin kontrolleri sırasında bazı sürücüler polisin dur ihtarına karşılık durmayarak kaçabilmektedirler. Bunun sonucunda kanuna aykırı geldikleri sürücü hakkında yasal işlemler başlatılmaktadır. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2023 yılı için tüm trafik cezalarına zam uygulandı. Dur ihtarına uymama cezası 2023 yılı için değişmiş oldu. İşte polisin dur ihtarına uymama cezası...

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Trafikte araç kullanırken karşımıza çıkan bir trafik polisinin size dur ihtarı yapması üzerine eğer durmazsanız idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.

Polisin dur ihtarına uymama cezası 166 TL olarak belirlendi. Buna ek olarak trafiği tehlikeye düşürmek sebebiyle de 77 TL daha ceza verilebilir.

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DUR İHTARINA UYMAMA MADDESİ

Karayolları Trafik Kanunun 47. maddesinde yer alan kanuna göre "Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, yasaktır." yer almıştır. Bu Karayolları Trafik Kanunun 47/1-a maddesinde geçmektedir. İşte araç durdurmaya yetkisi olanlar:

Trafik Polisleri

Jandarma Trafik Timleri

Karayolları Genel Müdürlüğü Çalışanları

Yolda denetim yapan Ulaştırma Bakanlığı Personelleri

Yolda denetim yapan Maliye Bakanlığı Personelleri

Yolda denetim yapan Çevre Şehircilik Bakanlığı Personelleri

Belediye Trafik Zabıtaları

Yol çalışması yapan özel kıyafetli kişiler

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MOTORLA DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI

Motorla dur ihtarına uymama cezası otomobildeki gibi genel araç sınıfına girdiği için aynı cezai işlem uygulanır. Daha önce yaşanmış olaylarda polisin dur ihtarına uymayıp polisin üzerine sürenlere 3 bin liraya kadar para cezası verildiği olmuştur. Bunun dışında polisin dur ihtarına uymayıp ölümle sonuçlanan durumlarda sürücüye 20 bin liraya kadar para cezası ayrıca hapis cezası gibi cezaların verildiği de görülmüştür.

DUR İHTARINA UYMAMA CEZASINA İTİRAZ

Dur ihtarına uymayan birisi bu yüzden para cezası aldıysa buna itiraz etme hakkı var. Tüm trafik cezası itirazları Karayolları Trafik Kanunu 116. Maddesinde yer almaktadır. Sürücünün bulunduğu ilin Trafik Mahkemelerine başvurması gerekir. Trafik Mahkemesi yoksa Sulh Mahkemelerine de başvura bilirsiniz. İtiraz için gerekli belgeler:

Dava dilekçesi

Ruhsat fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Cezanın tutanak fotokopisi

Cezanın tebligat fotokopisi

İtirazı başvurduktan sonra dava sonucu size bildirim olarak gelmektedir. Sonucun çıkması genelde 2-3 ay gibi bir süreyi bulabilir.

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TRAFİK ÇEVİRMESİNDEN KAÇMANIN CEZASI

Bazı karayollarına trafik polisleri bir nedenden dolayı trafik çevirmesi yapabilmektedirler. Bu çevirmeler genelde ihbar üzerine olmaktadır. Eğer araç kullanırken karşımıza bir çevirme çıkarsa ve polis dur ihtarı yaparsa muhakkak durmamız gerek. Eğer durmazsak trafik çevirmesinden kaçarsak hakkımızda yasal işlemler başlatılır.

Trafik çevirmesinden kaçmanın cezası ise 243 TL'dir. Eğer kaçma sebebi alkol, uyuşturucu ve ehliyetsiz araç kullanmaksa 4 bin liraya kadar para cezası kesilir.