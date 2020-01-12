Sigortada dijital dönüşüm dönemi

Finans alanında fintech'lerin yarattığı teknolojik altyapı ve buna bağlı müşteriye yaratılan konfor alanı şimdi de insurtech'lerle sigorta sektörüne entegre oluyor. Şirketlerin zaman ayıramadıkları ancak müşteri konforu için önem taşıyan teknolojik alanlarda, yeni ürün geliştiren insurtech'ler imdada yetişiyor. Şafak Tükle Uysal'ın A Para'da sunduğu Teknoloji ve Finans Programı'nda konuşan BNP Paribas Cardif Türkiye Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sandal, "Bizler çok büyük operasyonlar, yazılımlar ve süreçlerle uğraşırken dünya devamlı gelişiyor. Bu arada yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmeleri gibi daha detay teknolojiler ortaya çıkıyor. Bizler teknolojiyi kullanılabilir hale geldikten sonra müşterinin hizmetine sunabilmek anlamında kendi ekosistemimize dahil edeceğimiz ara yüzler arıyoruz. Insuretech dediğimiz şirketler tam bu noktadalar" diyor.

MERKEZDE MÜŞTERİ VAR

"Yapay zekayı nerede kullanacaksınız? Bir risk yönetiminde mi, müşteriye ürünü fiyatlarken avantaj yaratmak için mi? Dolayısıyla bu insurtech'lerle yaptığımız çalışmalarda bu teknolojiyi business'a dönüştürüp müşteriye bir fayda sağlayabilecek ekosistemi yaratıyoruz" diyen Sandal, sigorta alanında bu tip küçük teknolojik Ar-Ge'leri yapan şirketleri de insurtech olarak adlandırdıklarını söylüyor. Dijital dönüşümün merkezinde müşteri olduğunu vurgulayan Sandal, "Müşteriye dijital bir yaşam döngüsü, anlık ve müşteriye özel, daha ucuz ve hızlı bir ürün tedarik etmek zorundayız. Bunun için de insurtech'leri kullanıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de en çok araç kazalarında bu teknolojilerin kullanıldığını dile

getiren Sandal, şu bilgileri verdi: "Trafik kazası geçirdiğinizde kaza ile ilgili sizi yoran ve hayatınızdan zaman çalan bir süreç var. Dijital dönüşüm sayesinde kazanın olduğu anda sigorta uygulamasına giriyorsunuz, arabanın videosunu çekiyorsunuz, o video üç boyutlu dijital videoya dönüşüyor. Yazılım o videodan otomatik bir hasar tespiti öneriyor. Merkezde oturan eksper onaylıyor ve süreç bitiyor. Normalde 5-6 gün süren toplamda birkaç bin TL'lik maliyete neden olan ekspertiz süreci bir anda 5 dakikaya ve 0'a yakın bir maliyete düşüyor." UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise, yapay zekanın bütün işletmeleri ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi. 2016 başında 58 CEO'yla 1-2 saatlik görüşmelerinden ortaya çıkan raporla ilgili de bilgi veren

Yeğen şunları söyledi: "CEO'lardan 40 soruda dijital değişimin tanımını yapmalarını istedim. 'Dijital değişim müşteriyi merkeze koyduğunuz onun çevresindeki teknolojileri geliştirdiğiniz, ona yönelik ürünleri rakiplerinizden önce piyasaya çıkardığınız bir süreçtir' gibi bir tanım çıktı. Şunu anladık ki dijital değişim kağıtsız ortama geçmek değildir."

DEVLERİ GİRİŞİMLER BÜYÜTTÜ

Google, Microsoft gibi dünya devlerinin bugünlere yeni girişimci şirketleri satın alarak geldiğini belirten Yeğen, "Insurtechler şirketlerin odaklanmaya vakit bulamadığı alanlarda firmalar için teknoloji geliştirip dijital dönüşüm konusunda firmaların hızlanmasını sağladı. Dolayısıyla insurtech'ler sigortacılık sektörü için çok önemli."

KİŞİ İSTERSE SAATLİK SİGORTA BİLE YAPTIRABİLECEK

Toplumda sigorta poliçesi dendiğinde 1 yıl içinde bir malın ya da kişinin sigortalandığı poliçenin akla geldiğini dile getiren Sandal, "Dijital dönüşümle bu kavramların tamamı ortadan kalkacak. Mesela sistem otomatik olarak kişinin lokasyonundan dağda kayak yapmaya hazırlandığını anlayacak ve gerekli sigortayı yapacak. Daha önceki check-up kayıtlarına bakacak. Eğer kişi müşterimizse ve giyilebilir teknolojilerle kendisine sağladığımız teknolojileri kullanıyorsa zaten elimiz

de diğer bilgileri de olacak. Bu bilgilerle biz kişiye bir saatlik gerekli sigorta için fiyat çıkarabileceğim" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın sigorta şirketlerinin sistemlerine entegrasyonu ile sektörün ciddi bir ivme alacağını dile getiren Yeğen ise, "Biz daha birkaç yıldır internet üzerinden sigorta almaya başladık. Sektörde daha gidecek çok yol var. Orta vadede herkesin istediği zaman sigortaya ulaşabileceği hatta birikimlerini sigorta şirketlerine koyabileceği birçok model ortaya çıkar" dedi.