Bu meslek bitecek diye korkuyoruz

Bostan sayısı günden güne azalan İstanbul'da çiftçiler inatla organik sebze ve meyve yetiştirmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklarda bile işlerinden geri kalmayan çiftçiler, bostanlarda alın teri döküyor. Çiftçiliğin gelecekte tamamen biteceğinden endişe duyulan bostanlara vatandaşların da talepleri günden güne artıyor. El emeği ve alın teriyle yetişen meyve ve sebzeler, bostandan toplanıldığında hem daha ucuz hem de daha lezzetli oluyor. İstanbul'un ayakta kalan son bostanlarında çalışan çiftçiler genellikle işçi bulamamaktan şikayetçi. Yıllardır bu işi yapan çiftçiler SABAH Pazar'a konuştu.Zeytinburnu'nda bulunan tarihi Yedikule Bostanlarında ailesiyle birlikte çalışan çiftçi Şerafettin Yılmazcan, işini zor olmasına rağmen sevdiğini ve şehrin merkezinde köy hayatı yaşadığını söyledi. Yaklaşık 60 dönümlük bir alanda 30 çiftçinin ekmeğini kazandığını belirten Yılmazcan, "1999'dan beri bu işi yapıyorum. Burada soğan, maydanoz, tere, roka, nane, turp, semizotu, nane ve reyhan yetiştiriyoruz. Haftada bir suluyoruz. Masraflı ve üretimi zor bir iş ama işimi seviyorum. Buraya vatandaşlar da geliyor ama biz genelde pazarda satıyoruz. Fatih ve Zeytinburnu'da pazarımız var, kendimiz yapıp satıyoruz. Biz burada ailecek çalışıyoruz, maalesef işçi bulamıyoruz. Bizden sonra da bu işin tamamen biteceğini düşünüyorum. Burada sıkıştık zaten, çevrelerde hiç bostan kalmadı. Tarihi eser olduğu için burası bu şekilde kaldı, yoksa burası da biterdi" ifadelerini kullandı.Arnavutköy Dursunköy'de bostanı bulunan Güngör Özer, bostanda çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti. Fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu söyleyen Özer, "Burada karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, taze fasulye, salatalık ve acı biber yetiştiriyoruz. Yedi yıldır bu işin içindeyim. İlk başladığımız zamanlarda gördük ki, sürüm ve talep çok. Bundan dolayı bahçeyi de büyüttük. Şimdi bayağı ekili sebze ve meyve var. Fiyatlarımız marketlere nazaran daha uygun. Vatandaşlar ürünleri kendileri de toplayabiliyor. İstanbul'un her yerinden gelen var. İşçi bulmakta çok zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.Arnavutköy'de bulunan bostana alışverişe gelen Faruk Biliç ise bu bostanın devamlı müşterisi olduğunu ve sürekli buradan alışveriş yaptığını söyledi. Biliç, "İş yerim yol üzerinde olduğu için devamlı buradan alışveriş yapıyorum. Ürünler hem taze hem de tadı çok güzel. Marketlere göre de fiyatları oldukça uygun" diye konuştu.