Mahalle arasından Süper Lig’e Fatih Vatan Spor’un yolculuğu

Fatih Vatan Lisesi'ndeyiz, sene 2006... Beden Eğitimi öğretmeni Ali Haydar Şahin okulda kız ve erkeklere futbol takımları kurar. "Şu maçı kazanırsanız size kulüp kuracağım" der. Çocukların galip gelmesiyle Fatih Vatan Lisesi Spor adıyla kurulur, sonra adı Fatih Vatan Spor olur. Bir sosyal sorumluluk çalışması olarak kız çocuklarına yönelmeyi seçerler, hem de Fatih gibi bir semtte. İşte bir beden öğretmeninin bu adımı, bugün Turkcell Kadın Süper Ligi'nde üç büyüklerle mücadele eden Fatih Vatan Spor'un temelini oluşturur.Biz de sezon başlarken takımın idmanına gittik. Sportif direktör Kardelen Duran'dan hem onun hem kulübün hikayesini dinledik. Kendisi Tuzla'da sokaklarda top peşinde koşarak büyümüş... Futbolu erkeklerle oynayarak öğrendiği için, ayak oyunlarını küçük yaşta görmüş, farkındalığı bu yüzden yüksek. Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu... Beşiktaş'ta kadın futbol takımında şampiyonluklar yaşamış.Beşiktaş'tan Fatih Vatan Spor'a sporcu olarak transfer oldum. Beş sezonun ardından kadın futbolunda artık kadın yöneticilerin daha fazla olması gerektiğini düşünmüştüm. Başkanımız Hasan Büyükdoğan'ın teklifinde kadın yönetici olarak işe başladım. 3. Lig'den şampiyonluklarla Süper Lig'e kadar çıktık. Orada da Beşiktaş ile final oynadık. Mağlup olduk, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Büyük takımlar da var ligimizde; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi. Büyük camiaların olduğu takımlarla mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Niyetimiz semtimizin kadın futbolunda iddialı olması.Türkiye'de Beşiktaş, kadın futboluna adım atmasıyla diğer büyük kulüpleri teşvik etmiş oldu. Kızlar bir trend oldu, idol oldu resmen. Kadınlar "Biz de futbol oynayabilirmişiz" dediler. Ne yazık ki 'Kız çocuğu futbol mu oynarmış?' algısı hâlâ çok var. Kızlarımız hayallerinin ne kadar büyüyebileceğini ve bu hayatta futbol ile alakalı gelebilecekleri konumları onlar bile hayal edemezler bence. Bu hayalden kesinlikle vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben mahallede futbol oynarken şu an bulunduğum konuma gelebilmeyi hiç beklemezdim. Sevdikleri bir hobi olarak küçük çocukların asla vazgeçmemeleri gerektiğini düşünüyorum, çünkü gerçekten bu iş onların bile hayal edemeyeceği noktalara gelebilir.Milli Takımımızın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası'nın Türk kadın futbolunda emeği gerçekten çok büyük. Onun sayesinde çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Umarım onun gibi ve bizim kulüp başkanımız gibi insanlar piyasanın içinde olmaya devam ederler. Bu sayede kız çocukları sahada çok daha fazla olur.Spor okullarımızda çocuklara en küçük formayı alsak bile dize geliyor. "Bu forma bana olmuyor" diye ağlıyorlar. Formayı şortun içine kıvırıyoruz,"Bak oynayabilirsin" diyoruz. Sosyalleşmeleri için inanılmaz bir alan. Hangi dalı olursa olsun sporun insana özgüven eklediğini zamanla işin nereye gideceğini bir bilseler şaşarlar diye düşünüyorum.Kardelen Duran: "Benim bir kulağım hiç duymuyor, diğer kulağım çok az seviyede duyuyor. Yıllarca İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptım. Hatta kurulduğu günden beri diyebilirim. 2023 Dünya Kupası'nda Malezya'da Dünya ikicisi olduk. Yarı finalde Polonya'yı yendik ama finalde Amerika'ya yenildik. Çok güzel bir dönemdi. Yıllarca İşitme Engelli Kadın Futbolunda da yer aldım."Sportif direktör olarak oyuncuyla kurduğunuz denge çok önemli. Sonuçta ekip de bizim, oyuncu da bizim... Oyuncu bana geldiğinde takımda alenen bir şeyi kötülememesi lazım, bu bir denge çünkü. Bu bir monarşi. Kulüpler demokrasiyle yönetilmez monarşiyle yönetilir. Ben böyle düşünüyorum. Bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşiye ayak uydurmaları şart.Çocukların eğitimine çok önem verirken onların ellerinden büyük bir şeyi de aldıklarını düşünüyorum. Sporun çocuklara kattığı özgüveni, iletişim becerilerini de önemsemeleri gerekiyor. Mesela çocukların eve gelip hemen verilen ödevi yaptıktan sonra antrenmana gitmeyi düşünmesi, bu çocuğun hayatının küçük yaşlarda hızlı başlamasının ileride daha büyük sorunlarla karşılaştığında daha kolay baş edebileceğini gösteriyor.Her yaştan futbolcularla çalışıyoruz. Biz de kadın olduğumuz için biraz daha kolay oluyor iletişim. Onların yürüyüşünden, bakışından neye trip attıklarını ya da atmadıklarını az çok anlayabiliyoruz. Bana ilk başta sporcuyken belime gelen oyuncu, sonra ergenliği tamamlıyor." Kızlar regli dönemlerinde sahada davranışları kontrol etmeyi öğreniyorlar ama özel hayatlarının etkilerini sahada görüyorsunuz. Bu dengeleri yönetmekte zorlanıyorlar. Biz hiçbir şey olmamış gibi davranıp görmezden geliyoruz.Ülkemizdeki birçok firmanın kadın futboluna da destek olması gerekiyor ki bu işin altından hep birlikte kalkalım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son 16'ya kadar yükseldi. Neden bir Türk takımı orada şampiyon olmasın? Milli Takımlarımız neden daha yukarılara oynamasın? Bu ülkemin insanına kısa vadede değil uzun vadede yapılacak yatırımlar lazım.Erkek antrenörlerin üslupları normal bile olsa bir kadınla o tarzla konuşmamaları gerekiyor. Bir kadın futbolcuyu iltifat ederek oynatabilirsiniz ama "Hayır, bunu böyle yapacaksın! Böyle olmak zorunda" gibi söylemleri bize nazik gelmiyor. Kadınlarla kesinlikle rica üzerine konuşulmalı. Nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurduğunuz zaman daha kolay oluyor.Şu an hali hazırda aktif futbol oynayan bir nesil var. Onlar yöneticilik görevlerine gelmeye başladığı zaman asıl değişim başlayacak. Futbolun içinden gelen, kadın yöneticiler kendi arkasından gelen kuşakları çok daha iyi anlamış olacak. Bu çok önemli. Erkek yöneticilerin yüzde yetmişi bu işe şirket yönetmek gibi bakıyor. Ama bir şirket gibi yönetemeyiz. Sporcuların hepsinin inişleri çıkışları, moral bozuklukları, mutlulukları var. Aslında çok stresli bir spor. 90 dakika içerisinde 3 saniye mutlusun, 20 saniye öfkelisin, 10 saniye kızgınsın. Bu hisleri tartarken aynı zamanda futbol oynaman lazım. Bu erkekte daha kontrol edilebilir bir şey olabilir ama biz kadınlar hislerimizle yaşarız ve duygularımızla hareket ederiz. Kadın bulunduğu ortamda kendisini ailesinin yanında gibi hissederse işini o zaman severek yapar.Bir semt takımı olarak bizi ekonomik şartlar çok zorluyor. Türkiye Futbol Federasyonu kasasında olduğu kadar elinden geleni yapıyor ama şartların daha da iyi olması gerekiyor. Kadın futboluna yatırımın federasyonun gözünde de daha fazla olması gerekiyor. Buradan Antalya'ya ya da Hakkari'ye otobüsle gitme şansımız yok. Bunlar ciddi maliyetler. Özellikle doğuda zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Uçak saatleri uymuyor, Yüksekova'dan uçuş bulamıyorsunuz. Mesela Maç 2'de ama uçuş 4'te oluyor. İki gün konaklamak zorunda kalıyorsun, Üçüncü gün yola çıkıyorsun. Büyük takımlarla aynı şehirdeyiz. Onların bütçe maliyetleriyle bizimkiler elbette aynı olmuyor. Büyük kulüplerin gösterişten ziyade son birkaç yıldır daha fazla yatırım yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Kadına verilen değer artıyor. Umarım böyle de devam eder. Gerçekten bu işe ne kadar yatırım yapılıp ne kadar değer verilirse biz o kadar çok ilerleriz diye düşünüyorum.Kardelen Duran ile röportaj yaparken bir yandan da gözümüz antrenmanda... Sahada iki kızı gösterdim. Sürekli itiş kakışma, sonra sarılmalar, kahkahalar. "Baksanıza bunlar milli voleybolcularımız Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi, yapışık ikizler" dedim. Meğer hikayeleri varmış:Onlar; beraber futbol oynadığım, büyüdüğüm iki insan. 13 senedir tanışıyoruz. Gamze Beşiktaş'ta kaptanımdı. Gizem'le de aynı şekilde Beşiktaş'ta beraber oynadık. Üçümüz namağlup şampiyon olduk Beşiktaş'ta... O zaman abla diyorduk, şimdi Gizem Hanım diyorum, o da bana Kardelen Hanım diyor. Biz namağlup şampiyon olup kupa kaldırmıştık birlikte.Eski anılarımızdan bahsettiğimiz oluyor. Gülüp geçiyoruz. Birçok anı sığdırmışız beraber oynadığımız dönemde. Fatih Vatan Spor Kulubü kadın futbolunun öncü takımlarından. Galatasaray, Fenerbahçe yokken Beşiktaş, Konak Belediyespor gibi takımlarla kafa kafaya oynayan bir kulüptü. Çok daha iyi şartlar altında çok iyi olacağından şüphem yok. Takıma yeni katıldım; seni sıkan, gereksiz ego yapan insanlar yok. Enerjileri ve samimiyetleri bizlere de geçiyor.Saha da aynı formalarla beraber omuz omuza oynarken şimdi yine aynı amaçlarla aynı sahadayız ama görevlerimiz ve giydiğimiz kıyafetler değişti, iletişim anlamın da bir problem yaşamıyoruz. İçimizden geldiği için Kardelen Hanım problemlerimizi görmesi ve çözüm üretmesi açısından önemli bir görevde. İletişimi doğru ayarladığımız için gayet keyifle çalışıyoruz. Fatih Vatan Spor uzun yıllardır kadın futbolunda var. Tecrübeli ve saygı duyulan, kadın futboluna yön veren kulüplerden bir tanesi. Burada olmaktan çok mutluyuz.Fatihliyiz, Kapalı Çarşı da esnaflık yapıyorum. Takımla yolumuz 2011 yılında kesişti. Çarşıdan bir arkadaşım takımdaydı." Seni takıma yönetici yapalım" dedi. Derken 2017'de bir baktım başkan olmuşum! 3. Lig'den 2. Lig'e ardından 1. Lig'e peş peşe şampiyon olarak geçtik. En son 2018 yılında namağlup olarak çıktık. Geldiğimiz bu süreçte takımı bırakmadık ve sahiplendik.Fatih'te Süper Lig'de bir kadın futbol takımımız olsun istedik. Çocuklarımızı, kızlarımızı sevdik hepsi evlat ve birer pırlanta. Çoğu Fatihli ama yabancılarımız da var. O şekilde onlara sahip çıktık. Süper Lig'de mücadele veriyoruz. İşimiz biraz zor ama elimizden geleni yapıyoruz.Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan'ın araç, malzeme, otobüs konusunda çok büyük katkıları oluyor. Bizim 9-10 yaşlarından başlayan altyapılarımız da var. Yüzün üzerinde sporcumuz var. Fatih'in mutaassıp bir kesimi hâlâ var ama şimdi artık herkes her şeyin farkında. Kızlar kendini kabul ettirdi. Aileler de bu şekilde katı düşünceleri aştı.Evliyim ve üç çocuğum var. Evde iki kızım, burada da yüz küsur tane daha kızım var derim hep. Sağ olsun eşim de her zaman bizi destekliyor.Mimar Sinan Stadı'nın hemen üstünde kiraladığımız üç katlı bir kulüp evimiz var. Alt katında yemekhane ve toplantı salonu olan bir yer. 18 kişiye kadar orada kalabilecek kapasitemiz var. Orası da evimiz yani. Orada da kalan futbolcularımız var.