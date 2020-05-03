Mide rahatsızlıkları olanlara ramazan uyarısı

Ramazan ayıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişkenlik göstermeye başladı. Uzun süren açlığın ardından yenen yemek ya da sahurda tüketilen besinler, özellikle gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları yaşayan kişileri olumsuz etkileyebiliyor.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının ramazan ayında daha da arttığını ifade eden Prof. Dr. Meltem Ergün, günler uzun olduğundan aç kalma süresinin uzadığını, su ve sıvı ihtiyacının daha fazla olduğunu, orucu suyla açmanın, çorba gibi sıvı bir yiyecekle devam etmenin ve ardından bir süre bekledikten sonra ana yemeğe geçmenin faydalı olacağını kaydetti.

Ergün, "İftar yaptıktan sonra ya da sahurda yemek yedikten sonra direkt uzanır pozisyona geçilirse hastaların şiddetli reflüsü ortaya çıkabilmektedir. Onun için iftarda ve sahurda yemek yedikten sonra hemen yatılmamalıdır. Aradan bir iki saat geçtikten sonra yatılması, reflü rahatsızlığını artırmaması açısından faydalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Gastrit ve ülseri olan hastaların rahatsızlıklarının ramazan döneminde daha belirgin hale geldiğini belirten Ergün, şöyle devam etti:

"Ramazanın ikinci yarısında bu tarz rahatsızlıkları olanların ülserinde delinme, ülser kanamalarında artışı hastalarımızda saptıyoruz. Bilinen aktif ülseri olan hastaların oruç tutmamasını tavsiye ediyoruz. Ülseri olup da iyileşen kişiler, tabii ki oruç tutabilirler ama en azından ramazan döneminde iftar ve sahur olmak üzere günde iki kez asit baskılayıcı tedaviyi yemekten önce kullanın. İftar vakti ilacı içip beklemek biraz zor olabilir ama mümkün olduğunca ilacı içip sonrasında bir 5-10 dakika sonra yemek ilacın etkisini artırma adına etkili olacaktır."

Ergün, orucu açıp araya bir 15-20 dakika koyduktan sonra ana yemeğe geçilmesini tavsiye etti.

"AĞIR YEMEKLERDEN KAÇINILMALI"

Prof. Dr. Meltem Ergün, ağır yemeklerden kaçınılması, mümkün olduğu kadar sebze yemekleri ya da sebzeli etli yemekler tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Ama bunlar da tencere yemeği şeklinde olmalıdır ya da fırında pişen yemekler tercih edilmelidir. Kızartmalar kesinlikle tercih edilmemelidir. Acılı yiyeceklerden kaçınılmasını öneriyoruz. Fast-food ramazanda tercih edilen yiyeceklerden değil. Karbonhidratı mümkün olduğunca az tüketmeye özen gösterin. Börek, baklava gibi yiyeceklerden uzak durmaya özen gösterin. Ramazanda özellikle tüketilmemesi gereken şeyler, sigara, çay, kahve bunlar reflü ve mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Bunun yerine su ve ıhlamur, nane limon gibi bitkisel çaylardan faydalanabiliriz."