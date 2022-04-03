Ramazan’da din eğitimi nasıl yapılmalı, çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Uzmanlar VAV TV’de değerlendirdi

Ramazan'la birlikte bu mübarek ayda din eğitimi ve çocuklara Ramazan'ın nasıl anlatılacağı da merak edilen konuların başında geliyor. Ramazana kendimizi manevi yönden nasıl hazırlamalıyız? Ramazanla ilgili kavramlar çocuklara nasıl anlatılmalı? Tekne orucu Ramazanı çocuklara sevdirir mi? Çocuklara sevdirerek dini ilimleri öğretmenin yolları nelerdir? Ramazana girerken çocuklarla ve gençlerle neler yapılabilir? Ramazanda çocuklar nasıl ödüllendirilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Esra Türk ile Din Kültürü Öğretmeni ve Eğitimci Erdem Çakı oldu.