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Giriş Tarihi: 3.4.2022 13:47 Son Güncelleme: 3.4.2022 13:52

Ramazan'da din eğitimi nasıl yapılmalı, çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Uzmanlar VAV TV'de değerlendirdi

Ramazan’da din eğitimi nasıl yapılmalı, çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Uzmanlar VAV TV’de değerlendirdi
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Mübarek Ramazan ayına girdik. Müslüman alemi için '11 Ayın Sultanı' diye nitelendirilen bu süreçte din eğitimi de büyük önem taşıyor. Ramazan ayında din eğitimi nasıl olmalı ve Çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Bu soruların cevabı VAV TV'deki 'Eğitim Atölyesi' programında arandı. Selva Turaboğlu konuyla ilgili uzman isimleri konuk etti. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Türk ve Din Kültürü Öğretmeni, Eğitimci Erdem Çakı, Ramazan'da din eğitimi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Ramazan'la birlikte bu mübarek ayda din eğitimi ve çocuklara Ramazan'ın nasıl anlatılacağı da merak edilen konuların başında geliyor. Ramazana kendimizi manevi yönden nasıl hazırlamalıyız? Ramazanla ilgili kavramlar çocuklara nasıl anlatılmalı? Tekne orucu Ramazanı çocuklara sevdirir mi? Çocuklara sevdirerek dini ilimleri öğretmenin yolları nelerdir? Ramazana girerken çocuklarla ve gençlerle neler yapılabilir? Ramazanda çocuklar nasıl ödüllendirilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Esra Türk ile Din Kültürü Öğretmeni ve Eğitimci Erdem Çakı oldu.

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Ramazan'da din eğitimi nasıl yapılmalı, çocuklara Ramazan nasıl anlatılmalı? Uzmanlar VAV TV'de değerlendirdi
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