Uzmanlardan Ramazan ayında uyku ve beslenme uyarısı

Vatandaşların sağlıklı bir Ramazan ayı süreci geçirmeleri için iftar, sahur ve iftar sonrasında tüketilen besinler önem taşıyor. Sahur ve iftarda yenilecek yiyecekler, su, yoğurt, ayran tüketimi gibi konulara ilişkin bilgiler veren uzmanlar, tok tutacak ve susatmayacak besinlere yönelik tavsiyelerde bulundu.Ramazan ayının ilk haftalarıyla birlikte sahura kalkan vatandaşların mutlaka sahur yapmasına söyleyen Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, ''Ramazan ayının ilk haftalarında hepimiz bir uyum süreci içerisindeyiz çünkü bu dönemde uyku, beslenme ve günlük sıvı alımı gibi hepsinde bir değişiklik söz konusu. Bununla birlikte bizim de dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. Sahurla başlayacak olursak sahuru kesinlikle atlamamalıyız ve sahurda yumurta, peynir, yoğurt tüketimi bizim için çok önemli. Bunlar gün içerisinde hem tok tutar hem de günlük ihtiyacımız olan protein karbonhidrat ihtiyaçlarımıza gidermiş oluruz. Sıvı alımı yine aynı şekilde çok önemli. Gün içerisinde yorgunluk halsizlik baş ağrısı şikayetlerimizin olmaması için günlük sıvı alımımızı sahurda ve iftarda dengelememiz çok çok önemli. İftar menüsünde çok ağır besin şeklinde değil'de, öncelikle bir çorba sonrasında zeytinyağlılar ve haşlamalılar şeklinde iftar menüsü bu şekilde planlamalıyız çünkü iftardaki bu aşırı yüklenme sonrasında bize mide şikayetleri olarak geri dönebiliyor. Midede yanma, ağrı, batma şeklinde bize geri dönüş olabiliyor. Bu rahatsızlıkların olması için hafif beslenmeyi öneriyoruz. Burada yine iftardan sonrasında bir yarım saatlik yürüyüş hem metabolizmamızı hızlandırır hem de bağırsaklarımızı çalıştırır ve rahatlatır. Yine aynı şekilde kabızlık şikayeti bize en çok gelen bu şikayetlerden bir tanesi. Meyve tüketimini unutmamalıyız bunlar da bizim bağırsaklarımızı çalıştırır posa alımı lif alımı bizim için çok çok önemli. Kronik hastalıklar dediğimiz diyabet, kalp, tansiyon gibi hastalığı olanlar düzenli ilaç kullanması gereken ve aynı zamanda da gün içerisindeki beslenme şeklinden çok etkilenen hastalıklar grubu arasında. Bu şekilde hastalarımızın da oruç tutmadan öncesinde hekimlerine başvurarak planlamayı yapması daha doğru olduğunu düşünüyorum'' dedi.