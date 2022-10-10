Balık hafızalı 4 burç! Bu burçlar hiçbir şeyi akıllarında tutamıyor...

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İKİZLER İkizler, hızlı zihinleri ve ondan da hızlı olan çeneleriyle bilinir. Bu konuşkan burç sosyalleşmeyi sever ve yeni insanlarla tanışma konusunda ilgilidir. Bu kadar çok ayrıntıyı aynı anda işleme yetenekleri onları inanılmaz derecede zeki yapar, ancak dikkatli olmazlarsa kendilerini aşırı bilgi yükü ile uğraşırken bulabilirler.

Bu, İkizler burcunun dikkatini ne tarafa yönelteceğine dair yanılgıya düşmesine neden olabilir ancak kötü bir hafızası olduğu anlamına gelmez. Akılları her zaman maksimum hızda çalışır, bu da kesinlikle unutkan oldukları anlamına gelir. İkizler arkadaşınız bir konuşmanın bazı küçük ayrıntılarını hatırlayamıyorsa şaşırmayın, bu olağan bir durumdur.