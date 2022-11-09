Bu burçlar hayatı zehir ediyor! Kesinlikle uzak durulması gereken 4 burç

Bu 4 burçtaki kişiler kendi karamsalarlıklarını farkında olmadan da olsa karşı tarafa yayar, onları da olumsuzluklarının içerisine çeker…
1) Yengeç
Yengeç en zehirli burçtur...
Yengeç'in tatlı ve nazik dış görünüşünün arkasında, görünürdeki her şeyi kontrol etmeye çalışan gerçekten zehirli bir kişilik vardır. Yengeç burçlarının aileleri için yaşadığını astroloji ile ilgilenen herkes bilmektedir. Ancak ailelerine ve sevdiklerine bu kadar düşkün olmaları zamanla sağlıksız ve saplantılı bir hale gelebilir.
Bu nedenle Yengeç burçlarına karşı dikkatli olmanız önerilir.
2) Aslan
Aslan sadece kendilerine yardım edemez
Olumsuzluktan hoşlanmayan ve çevresindeki her şeyin kendi istediği şekilde yönlenmesini isteyen Aslan burçları, sıklıkla sağlıksız hareketler de sergiler. Aşk ve hatta arkadaşlık söz konusu olduğunda, Aslan burçları her zaman kontrolü elinde tutmalıdır. Ne kadar kontrolü karşı tarafa bırakmaya çalışsa da başarılı olamayan Aslanlar, herhangi bir ilişki türünde değiş tokuşun gerekliliğini anlayamaz ve kaçınılmaz olarak, yaşamları boyunca hem kendilerine hem de ilişkide oldukları kişiye zarar verirler.
3) Akrep
Akrep her zaman düşüşte
Akrep burçları sürekli olarak kinciliği ve kötü niyetiyle ortaya çıkar ancak konu ilişkilerde zehirli olmaksa Akrep hakkında söylenenler doğrudur. Bir su burcu olarak Akrep, ne yazık ki doğal olarak karamsar ve olumsuzdur, yani doğal olarak bardağın dolu tarafını görmekte zorlanırlar ve çoğu zaman bu olumsuz düşüncelerini karşı tarafa da yansıtırlar.
4) Kova
Kova kendi hayallerinin peşinde
'Bir kitabı asla kapağına göre yargılama' ifadesi Kova burcu insanları için bundan daha uygun olamazdı. Kova insanı zararsız ve oldukça sakin görünse de aslında kendi gerçekleriyle mücadele ederken çok fazla zaman harcarlar. Kısacası, gerçeklikleri isteklerine uymadığında, kendilerini kurtaramadıkları bir paniğe sürüklenirler ve başkalarını da aşağı çekerler.