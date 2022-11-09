Bu burçlar hayatı zehir ediyor! Kesinlikle uzak durulması gereken 4 burç

2) Aslan Aslan sadece kendilerine yardım edemez Olumsuzluktan hoşlanmayan ve çevresindeki her şeyin kendi istediği şekilde yönlenmesini isteyen Aslan burçları, sıklıkla sağlıksız hareketler de sergiler. Aşk ve hatta arkadaşlık söz konusu olduğunda, Aslan burçları her zaman kontrolü elinde tutmalıdır. Ne kadar kontrolü karşı tarafa bırakmaya çalışsa da başarılı olamayan Aslanlar, herhangi bir ilişki türünde değiş tokuşun gerekliliğini anlayamaz ve kaçınılmaz olarak, yaşamları boyunca hem kendilerine hem de ilişkide oldukları kişiye zarar verirler.

3) Akrep Akrep her zaman düşüşte Akrep burçları sürekli olarak kinciliği ve kötü niyetiyle ortaya çıkar ancak konu ilişkilerde zehirli olmaksa Akrep hakkında söylenenler doğrudur. Bir su burcu olarak Akrep, ne yazık ki doğal olarak karamsar ve olumsuzdur, yani doğal olarak bardağın dolu tarafını görmekte zorlanırlar ve çoğu zaman bu olumsuz düşüncelerini karşı tarafa da yansıtırlar.