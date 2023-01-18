Burçların vazgeçilmez yiyecekleri! Hangi burç hangi yiyeceğe hayır diyemiyor?

İşte her burcun en sevdiği yemekler ve bu yemekleri sevme nedenleri…
KOÇ BURCU
Sabırsız ve sonuç odaklı bir burç olarak Koçların en sevdiği yiyeceğin cips ve diğer fast food gıdalar olmasına şaşırmamak gerek. Asla baharatlı yiyeceklere karşı koyamadıkları için özellikle çeşitli baharatlarla hazırlanmış cipslere asla karşı koyamazlar. Aynı zamanda çok hızlı yemek yedikleri için bir paketi 30 saniye gibi kısa bir sürede bitirebilirler.
BOĞA BURCU
Burçlar arasında en sabir toprak grubu burcu olarak Boğalar oldukça yavaş yemek yerler. Venüs gezegeni tarafından yönetilen bu burçtaki kişiler yemek yerken her lokmanın tadını çıkarmayı sever. Bu nedenle tadımlık tatlılar onlar için vazgeçilmezdir. Başta tatlı kurabiyeler, ekler gibi seçenekler onların favorileri arasında yerini almıştır.
İKİZLER BURCU
Burçlar arasında en eğlencelisi olarak da adından bahsettiren İkizler, yemesi eğlenceli yiyecekleri sever. Patates kızartması ve peynir çubukları gibi yerken keyif alacağı seçenekleri çeşitli soslarla karıştırmayı severler. Her gün aynı yemeyi yemekten keyif almasalar da bu yiyecekleri tekrar tekrar yiyecekleri kesindir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları şaşırtıcı olmayan bir şekilde deniz ürünleri hayranıdır. Gerek balık gerekse kabuklu deniz ürünleri olsun Yengeç burçlarının en sevdiği yiyeceklerin başında mutlaka bir deniz ürünü gelir. Astrolojinin de yengeci olarak, okyanustan gelen her şey Yengeçler için lezzetlidir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Bu burcun yöneticisi olan ay, tuzlu ile ilişkilidir ve deniz ürünleri de genelde baharatlı olma eğilimindedir. Ancak yüksek sodyumlu yiyeceklere karşı hassassanız, mutlaka yeterince su tükettiğinizden emin olun.
ASLAN BURCU
Güneş tarafından yönetilen burç olarak, Aslan burçlarının ideal yemeği kızarmış olan her şeydir. teşte pişirilebilen her şey tam onlara göredir. Ek olarak arkadaşları ve ailesiyle yemek pişirmeye de bayılırlar. Sadece büyük bir gurme değil, aynı zamanda olağanüstü yemek pişirme becerileri de bulunur.
BAŞAK BURCU
Merkür tarafından yönetilen burç olarak, İkizler burcu gibi elle yenen yiyeceklerin büyük bir hayranı olurlar. Buna karşın biraz da seçicidirler. Bu nedenle sandviç tam onlara göredir. İçerisindeki malzemeleri değiştirerek çok farklı tatlar deneyebilirler. Ancak yine de sandviç olacağı için bir bakımdan güvenli bir seçim olacaktır. Bir toprak grubu olarak, gösterişe düşkün olmayan gurmelerdir. Bu nedenle abartılı eklemeler ve gösterişli sunumlar onlara göre değildir.. Bunun yerine, yemeğin besleyici ve anlaşılır olmasını tercih ederler.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları tatlıya düşkünlükleri ile bilinmektedir. Yönetici gezegenlerinin Venüs olduğu göz önüne alındığında bu aslında hiç de şaşırtıcı değildir. İçerisinde şeker olan her tadın büyük hayranı olan Terazi burçları özellikle kek ve hamur işlerini tüketmekten büyük keyif alırlar. Aynı zamanda bu burçtakiler yemek yapmayı ve yaptıklarını paylaşmayı çok severler.
AKREP BURCU
Akrep burçları diğerlerinin damak zevkine hitap etmeyen farklı yiyeceklere karşı da oldukça ilgilidir. Mars tarafından yönetilen bir burç olarak baharatlı yiyeceklerin oldukça büyük bir hayranıdırlar. Bu nedenle başta turşu ve çeşitli peynir türleri onların favoriler arasındadır.
YAY BURCU
Yay burçlarının favori yiyeceği pizzadır. Onlar için bu seçimi ideal yapan yağlı ve lezzetli yiyeceklere olan ilgileridir. Bu yiyecek sadece pratik değildir aynı zamanda arkadaşlarıyla da paylaşabileceği için en favorisidir. Pizza ayrıca birçok farklı şekilde pişirilebilir ve soslar sonsuzdur, bu nedenle asla sıkılmayacağınız bir yiyecektir.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları daha gelenekseldir. Bu nedenle köfte ve patates onlar için ideal bir yiyecektir. Hem doyurucu hem de kolayca bulunabilecek bir yiyecek olması, vazgeçilmez olmasının ardındaki bir başka nedendir. Aynı zamanda yoğun bir günün ardından eve geç geldiklerinde, kolayca tüketebilecekleri bir yemektir ve çok geçmeden, mükemmel tarifi hemen hazırlayabilirsiniz.
KOVA BURCU
Sabitliğin burcu olarak yemek söz konusu olduğunda da alışıldık yiyecekleri tercih eden Kovalar makarnadan vazgeçemezler. Bununla birlikte çeşitli soslarla ve ek besinlerle çok çeşitli tatlar elde edebilecekleri için hiç sıkılmadan sürekli olarak makarna yiyebilirler. Hem evde hem de dışarıda kolayca ulaşabilecekleri makarna çeşitleri Kovaların her zaman favorisidir.
BALIK BURCU
Balık burçları da su grubundan olarak deniz ürünlerini çok severler. Özellikle balık yemekleri favorileridir ve çok farklı şekilde hazırlanabilirler. Suşi, ruh halinize bağlı olarak farklı türde balık, sos ve diğer malzemeleri ekleme seçeneği sunduğu için muhtemelen favori tercihleri olacaktır.