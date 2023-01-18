Burçların vazgeçilmez yiyecekleri! Hangi burç hangi yiyeceğe hayır diyemiyor?

BAŞAK BURCU

Merkür tarafından yönetilen burç olarak, İkizler burcu gibi elle yenen yiyeceklerin büyük bir hayranı olurlar. Buna karşın biraz da seçicidirler. Bu nedenle sandviç tam onlara göredir. İçerisindeki malzemeleri değiştirerek çok farklı tatlar deneyebilirler. Ancak yine de sandviç olacağı için bir bakımdan güvenli bir seçim olacaktır. Bir toprak grubu olarak, gösterişe düşkün olmayan gurmelerdir. Bu nedenle abartılı eklemeler ve gösterişli sunumlar onlara göre değildir.. Bunun yerine, yemeğin besleyici ve anlaşılır olmasını tercih ederler.