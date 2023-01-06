En hassas burçlar! Bu 3 burç adeta birer sevgi pıtırcığı…

Hassas insanlar duygularını daha yüksek yaşadığı için, kendilerini diğerlerinden daha sık ağlarken bulabilirler. Ancak aynı zamanda etrafındaki insanlara karşı da bir o kadar sevgi doludur.

Bu burçtaki kişiler ayrıntı odaklıdırlar, kalabalıkta bunalabilirler ve eleştiriden kaçınmak için insanları memnun etmek gibi belirli taktikler kullanabilirler.

Son derece hassas insanlar çevrelerindeki dünyayı farklı şekilde işlerler, ancak bu onların herhangi bir şekilde eksik oldukları anlamına gelmez. Bununla birlikte, bu kişilerin olumsuz deneyimler geçmişleri varsa, kaygı ve depresyona sahip olma olasılıkları daha yüksektir.

Olayları diğerlerinden daha derinden hissettikleri için, kötü deneyimlerle ilgili birçok olumsuz duyguyu içselleştirmeleri ve sonunda bu duyguların ruh sağlıklarını etkilemesi mantıklıdır. Ancak hassas, sezgisel ve empatik olduğunuzda savunmasızsınız ki bu sahip olunması gereken harika bir özellik! Ve bu burçlar bunun nasıl hissettirdiğini tam olarak biliyor.