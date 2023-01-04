En ideal sevgililer bu 3 burçtan çıkıyor! Hem şefkatli hem anlayışlı oluyorlar…

TERAZİ BURCU Terazi burcu tamamen denge ile ilgilidir ve başkalarını mutlu etmek ve ruh halini yükseltmek söz konusu olduğunda oldukça başarılıdırlar. Astrolog Loftis, bir durumun her tarafını da oldukça hızlı bir şekilde görebildiklerini açıklıyor ve "Onlara benzersiz bir bakış açısı ve başka bir kişinin koşullarına şefkat gösterme yeteneği veriyor" diyor. Bu hava grubu burcu, söylemeniz gerekenleri gerçekten dinler ve sizin için orada olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu da onları mükemmel bir sevgili yapar.

KOVA BURCU Kova, büyük empatik eğilimleri olan başka bir hava grubu burcudur. Newman, bu insanların hayır işleri yapmayı sevdiklerinden ve ihtiyacı olan birine asla hayır demeyeceklerinden bahsediyor. Yaşanan sorunda başkaları çözüm bulmakta zolanırsa, Kovalar çözümü daha ondan istenmeden bulacaktır. O kadar sıcak ve sevimli görünmeyebilirler, ancak başkaları rehberlik aradığında ortaya çıkan şaşırtıcı derecede yumuşak bir yanları vardır. Özellikle sevdikleri insan bunu çok net hissedebilir.