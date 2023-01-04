Plastik kaplardaki kokuyu bıçak gibi kesiyor! Yapmanız gereken tek şey…

Plastik kapları ne kadar yıkarsanız yıkayın, içindeki o koku kolay kolay çıkmaz. Bunun için genelde çeşitli yöntemler deneriz. Fakat kimyasal kullanmadan doğal yöntemler ile bu kokudan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
KABARTMA TOZU KULLANIN
Kabartma tozu temizlik için birçok kullanıma sahiptir, bu nedenle saklama kaplarınızda oluşan kokuları ortadan kaldırması da şaşırtıcı değil! Kabartma tozu ve suyu bir macun halinde karıştırın ve kabın içine sürün. Bir veya iki gün sihrini çalıştırmaya bırakın ve kullanmadan önce yıkayın.
LİMON KULLANIN
Limonun sitrik asidi kokuları gidermede oldukça güçlü olabilir. Kesilmiş bir limonu kapalı kapta bırakabilir veya plastik kabın içini bir dilim limonla ovalayabilirsiniz.
SİRKE İLE DURULAYIN
Öncelikle saklama kaplarınızı sıcak su ve sabunla yıkamanız gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra içini beyaz sirke ile doldurup birkaç dakika (en az üç dakika) bekletin. Ardından sirkeyi dökün ve saklama kaplarını bir kez daha sıcak bir su, sabunla yıkamanız gerekir. Böylece oluşan kötü kokulardan kurtulmuş olacaksınız.
Artık o plastik saklama kutularını tazelemeye hazırsınız. Gerektiğinde yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak koku oluşumunu engelleyebilirsiniz.
GAZETE KAĞIDI KULLANIN
Son on yıldır biriktirdiğiniz o gazeteler çok işinize yarayacak! Yapmanız gereken tek şey biraz gazete alıp plastik kapları onunla doldurmak. Ardından kapağı sabitleyin ve saklama kutusunu yaklaşık 24 saat bırakın.