Plastik kaplardaki kokuyu bıçak gibi kesiyor! Yapmanız gereken tek şey…

Plastik kapları ne kadar yıkarsanız yıkayın, içindeki o koku kolay kolay çıkmaz. Bunun için genelde çeşitli yöntemler deneriz. Fakat kimyasal kullanmadan doğal yöntemler ile bu kokudan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

KABARTMA TOZU KULLANIN

Kabartma tozu temizlik için birçok kullanıma sahiptir, bu nedenle saklama kaplarınızda oluşan kokuları ortadan kaldırması da şaşırtıcı değil! Kabartma tozu ve suyu bir macun halinde karıştırın ve kabın içine sürün. Bir veya iki gün sihrini çalıştırmaya bırakın ve kullanmadan önce yıkayın.