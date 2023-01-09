En inatçı burçlar! Bu burçlardaki keçi inadı taşı bile çatlatır...

Boğalar çevresinde deneyimledikleri şeylerden keyif alır. İster örgü örmek olsun isterse sakinleştirici bir müzik, bu Boğa burçlarını rahatlatacaktır. Bu toprak grubu burç sevdiği şeylerin etrafında olmasından mutluluk duyar. Boğa burcu bir arkadaşla buluştuğunuzda, bekleneni bekleyin. Haftalık akşam yemeği planları, ardından yüzlerce kez izledikleri bir filmi tekrar izleme planları olduğunu görebilirsiniz. Boğalar, zamanlarını nasıl harcayacakları konusunda oldukça kesindirler ve kafalarını bir fikre taktıktan sonra asla kımıldamazlar. Sabit burçlar olarak, Boğa'nın katı planlara ve inanç sistemlerine saplanıp kalması kolaydır. Özellikle de bu olağan alışkanlıklar kendilerini çok güvende hissettirdiği için böyle davranırlar.

2. Oğlak (21 Aralık - 20 Ocak)

Oğlaklar, hayatı bir dağ olarak görür ve zirveye ulaşana kadar her engeli aşmaya kararlıdır. Kendilerini ve başkalarını inanılmaz derecede yüksek bir standartta tutan Oğlaklar, yüksek başarı sahibi ve kurallar uyan insanlardır. Ne kadar kendilerine karşı eleştirel olsalar da yaşamlarını devam ettirmek için kendi düşüncelerine ve hislerine güvenir. Oğlaklar, yemeklerinden kıyafetlere kadar her günü düşünceli bir şekilde planlamıştır, bu nedenle, alışılmışın dışına çıkmamak adına da yoğun çaba sarf ederler. Kendi kendilerine yetmekte usta olan Oğlaklar, hedeflerinin önünde de kimsenin durmasına izin vermezler.

3. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bir Aslan burcuyla hiç tartışmaya girmediyseniz, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bu burçtakilerin inatçılığı genelde hata yapma ihtimallerine katlananamaktan gelir. Kendilerinin haksız olduğunu kabul etmemek adına oldukça inatçı davranabilirler. Bu yüzden yapacakları son şey olsa bile haksız olduklarını kabul etmektense tartışmayı tercih ederler. İnatçılıkları onları genel olarak sadık, sadık ve kararlı arkadaşlar yapar, ama buna değer mi tartışılır.