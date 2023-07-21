En kavgacı 4 burç! Bu burçlarla sakın tartışmaya girmeyin

İşte kolayca sinirlenebilen ve diğer burçlara göre çok daha geçimsiz olan en kavgacı 4 burç…
KOÇ BURCU
Koç burcu genellikle doğası gereği sıcak huyludur. Ancak çok çabuk sinirlenirler ve sabırlarını kaybederler. Sonuç olarak da hızlıca bir kavgaya tutuşabilirler. Ya çok sessizleşirler ya da etraflarındaki insanlarla çok kavga ederler. İyi olan tarafı hiç kin beslemeleri olsa da dezavantajı, öfkelerini hemen serbest bırakmalarıdır. Bir kez kızdıklarında, anında kavgaya tutuşurlar.
BOĞA BURCU
Boğa burcunun kolayca tartışmaya girme eğilimi vardır. Birisi onlara katılmadığında ve fikirlerini desteklemediğinde huzursuz olurlar. Genellikle kavgaya zemin hazırlayan kişiye bağırmaya başlarlar. Başta olayları büyük bir sakinlik ve soğukkanlılıkla karşılasalar da tartışmanın sonundaynı fikirde olmayan biriyle bile kavga etmeleri kaçınılmazdır.
İKİZLER BURCU
İkizler, özellikle ebeveynleri ve eşleriyle çok kavga etme eğilimindedir. Çevresindekiler onların isteklerini kabul etmeyince bir kavga çıkarırlar. İkizler bu yöntemi daha çok dikkat çekmek veya işlerini halletmek için kullanır. İkizler çok incitici sözler kullanarak kavga edebileceğinden dikkatli olmak önemlidir. Sizi hiç beklemediğiniz bir sözle çok üzerebilirler.
ASLAN BURCU
Aslanlar genellikle çok çabuk sinirlenirler ve kendilerine saygısızlık yapan insanlara tahammül edemezler. Genellikle bu kişiyi görmezden gelerek veya onunla birkaç ay veya yıl konuşmayarak soğuk bir kavgayı kışkırtırlar. Bu burçla bitmeyen bir sözlü savaş olabilir ve olayları çok kişisel hale getirme alışkanlıkları vardır.