En kavgacı 4 burç! Bu burçlarla sakın tartışmaya girmeyin

İşte kolayca sinirlenebilen ve diğer burçlara göre çok daha geçimsiz olan en kavgacı 4 burç…

KOÇ BURCU

Koç burcu genellikle doğası gereği sıcak huyludur. Ancak çok çabuk sinirlenirler ve sabırlarını kaybederler. Sonuç olarak da hızlıca bir kavgaya tutuşabilirler. Ya çok sessizleşirler ya da etraflarındaki insanlarla çok kavga ederler. İyi olan tarafı hiç kin beslemeleri olsa da dezavantajı, öfkelerini hemen serbest bırakmalarıdır. Bir kez kızdıklarında, anında kavgaya tutuşurlar.