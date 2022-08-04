İlişkide kıskançlıktan nefes aldırmayan 6 burç!

Boğa burçları oldukça sahiplenici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hayatlarındaki insan başka birine karşı ilgi gösterirse kırgın hissederler. Boğalar hayatlarında gerçekten istediklerine sahip olan herkesi kıskanma eğilimindedir. Güzel bir ev, zevkli kıyafetler ve iyi yemekler gibi her türlü beğenecekleri şeye karşı kıskançlık yaparlar. En kıskanç burçlardan biri olan Boğalar, kıskanç hissetmelerine sebep olan bir insanı da hayatlarında tutmak istemezler.

Aslanlar burçlar arasındaki en sevimli olanıdır. Ancak her zaman bulundukları ortamın odak noktası olmayı hedeflerler. Bu nedenle başta partnerleri olmak üzere çevrelerindeki insanların ilgileri başka yöne kaydığında oldukça kıskanç bir hale bürünebilirler. Öfkeli ve intikamcı bir yapıları olmadığı için kıskançlıkları uzun süreli değildir.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler de kıskanç burçlar arasındadır. Ancak bunu saklamak konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Güçlü su burçlarının başında gelen Yengeç'in duyguları da oldukça güçlüdür. Sadece partnerlerini değil çevresindeki sevdiği herkesi koruma ve kollama görevini istemsiz olarak üstlenirler. Ancak sizin kendileri dışında birinden yardım istediğinizi görürlerse bunu bir reddedilme olarak adlandırıp kıskançlık yapabilirler. Kıskançlıklarını kendi içerisinde yaşayan Yengeçler, bunu gizleme eğilimindedir.

AKREP BURCU

Akrepler kesinlikle en kıskanç burçlar listesinde birinci sırayı hak ediyor. Genel olarak insanlara güvenme eğilimi göstermezler ve bu durum da onları kıskançlık yapmaya, karşılarındakini haksız yere de olsa suçlamaya sürükler. Akrepler aynı zamanda duygularını da saklayamazlar. Bu nedenle partnerlerini kıskanmalarına neden olacak bir insanı çevrelerinde gördükleri anda kıskançlıklarını belli ederler.