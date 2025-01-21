Sezgilerin gücü: Zihin okumada usta burçlar

YENGEÇ: DUYGUSAL FISILDAYAN Yengeçlerin yapısında koruyuculuk ve duygusallık vardır. Bu yapı sevdikleriyle ilgili bir şeylerin ters gittiğini hissetmelerini sağlar. Yengeçler, dile getirilmeyen endişeleri anlamak için güçlü zekalarına güvenirler. Ve hızlı bir çözüm yolu bulurlar.

KOVA: ANALİTİK DEHA Kova burcu diğer burçlar gibi duygusal zekalarına güvenmese de keskin ve analitik yapıları onları başarılır bir zihin okuyucusu yapar. Davranışları analiz eder ve kişinin davranışlarından bir sonraki hamlesini tahmin eder.