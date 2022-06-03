Uzak durun! Bu 3 burç sinirlenince deliye dönüyor

Her insanın sinirlendiği anlar mutlaka olur ancak bazı burçlar diğerlerine oranla çok daha hızlı ve fazla öfkelenebilir. Çevremizde sinirlerine hakim olmakta zorlanan kişiler de her zaman vardır. Peki bu insanlar genelde hangi burçtandır? İşte en sinirli 3 burç…
KOÇ BURCU
Burçlar arasında en sinirli olanı koç burcudur. Yönetici gezegeni olan Mars, durmadan hareket halinde olduğundan aynı özellik koçlarda da bulunmaktadır. Koçlar oldukça tez canlıdır ve hemen parlamaya çok meyillidir. Duygularını gizleyemeyen bir burç olarak koçlar, düşünmeden hareket eder ve beklemekten de nefret ederler.
En sabırsız burç olarak da bilinen koçlar, bir şey yapmadan durmaktan hiç hoşlanmazlar. Tüm bu özellikleri bir araya geldiğinde ise sinirli, stresli ve çabuk parlayan yapıları meydana gelmektedir.
Astrologlar koç burcunda olan bireylere sakinleşmeleri için egzersizi öneriyor. Koşuya çıkmak ya da ağırlık kaldırmak gevşemelerine ve daha sakin düşünmelerine yardımcı olacaktır.
AKREP BURCU
Akrep burcu su grubu olmasına karşın diğer su burçları kadar dingin ve sakin kalmakta oldukça zorlanırlar. Bunun nedeni ise yönetici gezegenlerinin Plüton ve Mars olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gezegenler akrep burçlarının dürtüsel olarak hareket etmesine neden olduğu gibi bazen de sert tavırlar göstermesine yol açarlar.
Akrep burçları öfkelendiklerini göstermeyi genel olarak tercih etmezler. Ancak onları gerçekten sinirlendirirseniz intikam almadan rahat edemezler. Sinirlendikten sonra sakinleşmeleri oldukça uzun zaman alır. Sinirli oldukları süreçte etraflarında olmanız daha da sinirlenmelerine yol açar. Sizin bu süreçte uzak durmanız daha iyi olacaktır. Onlar sakinleştikleri zaman sizin yanınıza gelirler.
BAŞAK BURCU
Başak burçları yapı olarak mükemmeli ararlar ve her şeyi mükemmel yapmak için de tüm güçlerini harcarlar. Bu nedenle çevrelerindeki bireylerden de beklentileri normalin çok üzerindedir. Eğer bir başağın beklentisini karşılayamazsanız çileden çıktıklarına şahit olabilirsiniz.
Asla pişman olmayan başak burçları, sinirlendiklerinde akıllarına gelen her şeyi anında söylerler ve kırıcı olmaktan çekinmezler. Öfkelendiklerinde gözleri hiçbir şeyi görmeyen başak burçlarından sakinleşene kadar uzak durmak en iyisidir.