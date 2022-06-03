Uzak durun! Bu 3 burç sinirlenince deliye dönüyor

Her insanın sinirlendiği anlar mutlaka olur ancak bazı burçlar diğerlerine oranla çok daha hızlı ve fazla öfkelenebilir. Çevremizde sinirlerine hakim olmakta zorlanan kişiler de her zaman vardır. Peki bu insanlar genelde hangi burçtandır? İşte en sinirli 3 burç…

KOÇ BURCU

Burçlar arasında en sinirli olanı koç burcudur. Yönetici gezegeni olan Mars, durmadan hareket halinde olduğundan aynı özellik koçlarda da bulunmaktadır. Koçlar oldukça tez canlıdır ve hemen parlamaya çok meyillidir. Duygularını gizleyemeyen bir burç olarak koçlar, düşünmeden hareket eder ve beklemekten de nefret ederler.

En sabırsız burç olarak da bilinen koçlar, bir şey yapmadan durmaktan hiç hoşlanmazlar. Tüm bu özellikleri bir araya geldiğinde ise sinirli, stresli ve çabuk parlayan yapıları meydana gelmektedir.

Astrologlar koç burcunda olan bireylere sakinleşmeleri için egzersizi öneriyor. Koşuya çıkmak ya da ağırlık kaldırmak gevşemelerine ve daha sakin düşünmelerine yardımcı olacaktır.