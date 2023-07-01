Bayramda yediğiniz hiçbir şey kilo olarak dönmeyecek! Bu tarif yağları yakıp yok ediyor...

BAĞIRSAKLARINIZA YARDIM EDİN Hayvansal gıdalar posa içermez. Bayram boyunca sebze, meyve tüketimini de azalttıysanız bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve kabızlık problemi oluşabilir. Bu sebeple bayram sonrası daha fazla posa ve vitamin – mineral açısından sebze ve meyve ve tahıl ürünleri tüketimine ağırlık verin. Probiyotikli yoğurt ve kefire beslenmenizde yer vererek bağırsaklarınızı eski düzenine geri döndürebilirsiniz. Günlük 2.5 -3 litreye yakın su tüketmeye de dikkat edin.





TEK SUÇLU KIRMIZI ET DEĞİL

Kan kolesterol seviyesini yükselten en etkili faktör diyetle alınan fazla enerji yani tüketilen tatlılar, hamur işleri ve fazla yağlı yiyecekler, kızartmalardır. Bilinenin aksine kırmızı et bu saydığım yiyeceklerden çok daha masumdur. Yumurtadan bahsetmeme bile gerek yok! Eğer bireyin kan kolesterol düzeyi yüksekse fazla enerji yiyecek ve içecek tüketiminin yanında alkol, sigara, hareketsiz yaşam tarzı ve stres düzeyini de dikkate almak gerekir.



TATLIDAN UZAK DURUN

3 dilim baklava ortalama yağsız yerinden 200g kırmızı ete eşdeğerdir. Aynı zamanda da şerbetli tatlıların kan kolesterol seviyesine tehlikesinin yağsız kırmızı etten daha fazla olduğu çalışmalarca kanıtlanmıştır. Bayram boyunca tükettiğiniz hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketebilirsiniz ancak sınırlı bir şekilde. Tatlı ihtiyacınızı meyvelerden alırken mevsim meyvelerini tüketmeye de özen göstermelisiniz. Üstelik ara öğünde tüketeceğiniz meyveleri çeşitlendirerek vitamin ve mineral bakımından zengin bir beslenmiş olursunuz. Meyvelerin üzerine az zencefil ve toz tarçın serperek de yaşayacağınız tokluk hissinin süresini uzatabilirsiniz.