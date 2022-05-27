Bu meyvenin şaşırtıcı faydalarına inanamayacaksınız: Kabızlığı anında söküyor!

Şifa dolu olan bu meyveyi yemeyi alışkanlık haline getirmenizde fayda var! Hem sağlığınıza hem de güzelliğinize büyük ölçüde yararı olan bu besinin etkilerine inanamayacaksınız… Aynı zamanda sağlıklı beslenmenin büyük bir parçası. Sadece günde bir defa tüketmeniz yeterli!

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:20

Hurma, lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. İçerdiği oksidanlar pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Birçok mineral ve vitamin içerir. Aynı zamanda beyin sağlığını önemli ölçüde destekler, hafızayı güçlendirir. Daha sayamayacağımız birçok yararı bulunan bu meyvenin, diğer faydalarına gelin birlikte bakalım.

KABIZLIĞI ÖNLER Lezzetli ve tamamen sağlıklı bir atıştırmalık olmanın yanı sıra, düzenli bağırsakları çalıştırır.. Lif açısından zengin oldukları için hurma genel sağlığınıza fayda sağlar ve kabızlığı önleyebilir. Yapılan araştırmalar, 21 gün boyunca düzenli olarak hurma yiyen kişilerin dışkı sıklığında önemli bir artış olduğunu göstermiştir.