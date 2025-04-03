Bu tarif sosyal medyayı salladı! Muhteşem salatanın sırrı seçtiğiniz kaptaymış: "Mutlaka bu kaseyi kullanın..."

Bu tarifin en önemli detaylarından biri, büyükbabanın tam 40 yıldır sadece Sezar salatası yapmak için kullandığı ahşap kasesi! Ahşap kaselerin Sezar salata yapımında tercih edilmesinin sebebi, yüzeylerinin hafif pütürlü olması ve sosun daha iyi emilmesine yardımcı olması.
Büyükbaba, önce kasenin içini bir diş sarımsak ile ovalıyor ve "Ne zaman sarımsak kokusu alırsanız, işte o zaman yeterlidir" diyor. Bu adım, sosun içine ekstra doğranmış sarımsak eklemeye gerek bırakmadan hafif bir sarımsak aroması katıyor.
BÜYÜKBABANIN SIRA DIŞI SEZAR SOSU
Salatanın sosu için ilk olarak kaseye ⅓ su bardağı sıvı yağ ekleniyor. Ardından bol miktarda Worcestershire sosu ilave ediliyor.
Sosyal medyayı sallayan tarif! Muhteşem salatanın sırrı seçtiğiniz kaptaymış: "Mutlaka bu kaseyi kullanın..." | Video
Worcestershire sosu, Sezar salatanın klasik lezzetlerinden biri ve içinde soğan, sarımsak ve ançüez gibi güçlü tatlar bulunuyor. Büyükbaba, bu tarifte ançüez kullanmıyor çünkü "çok tuzlu" bulduğunu söylüyor. Ancak Worcestershire sosu, ançüezin sağladığı umami tadını vermeye yetiyor.
Daha sonra, klasik dijon hardalı ekleniyor. Tuz seçiminde ise ilginç bir sürpriz yaşanıyor! Büyükbaba, Himalaya tuzunu ilk kez kullanıyor ve normalde deniz tuzunu tercih ettiğini belirtiyor. İyotlu sofra tuzundan kaçınmak gerektiğini çünkü tadını bozabileceğini de ekliyor. Ardından, bol miktarda taze çekilmiş karabiber serpiyor ve ekliyor: "Ben tuz insanı değilim ama karabiber insanıyım!"
SALATANIN KREMAMSI DOKUSU İÇİN GİZLİ MALZEME: YUMURTA
Sırada marul var! Büyükbaba, yıkanmış Romaine marullarını kaseye ekliyor ve eski usul tahta salata maşalarıyla iyice karıştırıyor. Salatanın hacminin sosla karıştırıldığında azaldığını belirterek gerekirse biraz daha marul eklenebileceğini söylüyor.
Tarifin kremamsı yapısını sağlayan şey ise yumurta! Haşlanmış yumurta, kaynar suda 8-10 dakika boyunca hafifçe pişirilen bir yumurta anlamına geliyor. Bu yöntem, bakterileri öldürürken aynı zamanda yumurtanın kremsi kıvamını korumasını sağlıyor.
FİNAL DOKUNUŞLAR: PARMESAN, LİMON VE KITIR KITIR KRUTONLAR!
Son aşamada, bol miktarda parmesan peyniri ekleniyor. Büyükbaba, nostaljik bir tercih yaparak plastik kavanozda satılan parmesan kullanıyor. Fakat daha otantik bir lezzet için İtalyan parmesan peyniri de tercih edilebilir.
Tam salata hazır oldu derken, köşede duran limon dikkat çekiyor! Büyükbaba, son dokunuş olarak taze limon sıkarak salataya ekstra ferahlık katıyor. Yanına krutonlar da eklenince, lezzetiyle efsane olmuş bu tarif servise hazır hale geliyor.
İZLEYİCİLER NE DİYOR?
Büyükbabanın Sezar salatası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Bir kullanıcı, "Ahşap kaseye sarımsağı sürmeye başladığı anda harika olacağını anladım! 🔥" yorumunu yaptı. Başka bir izleyici ise, "İlk defa haşlanmış yumurtayı duydum, kesinlikle deneyeceğim!" dedi.
Hatta birçok kişi kendine özel bir ahşap Sezar salata kasesi edinmeye karar verdi! Bir yorumda, "Şimdi gidip bir ahşap kase alacağım ve 30 yıl boyunca sadece Sezar salatası yapmak için kullanacağım. Teşekkürler! ❤️" yazıyordu.
Eğer siz de büyükbabanın bu özel tarifini denemek istiyorsanız, ahşap kasenizi hazırlayın ve mutfağa girin! Afiyet olsun!