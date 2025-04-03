Bu tarif sosyal medyayı salladı! Muhteşem salatanın sırrı seçtiğiniz kaptaymış: "Mutlaka bu kaseyi kullanın..."

İZLEYİCİLER NE DİYOR?

Büyükbabanın Sezar salatası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Bir kullanıcı, "Ahşap kaseye sarımsağı sürmeye başladığı anda harika olacağını anladım! 🔥" yorumunu yaptı. Başka bir izleyici ise, "İlk defa haşlanmış yumurtayı duydum, kesinlikle deneyeceğim!" dedi.

Hatta birçok kişi kendine özel bir ahşap Sezar salata kasesi edinmeye karar verdi! Bir yorumda, "Şimdi gidip bir ahşap kase alacağım ve 30 yıl boyunca sadece Sezar salatası yapmak için kullanacağım. Teşekkürler! ❤️" yazıyordu.

Eğer siz de büyükbabanın bu özel tarifini denemek istiyorsanız, ahşap kasenizi hazırlayın ve mutfağa girin! Afiyet olsun!