Diyetisyen uyardı! Bu 3 meyve vücuttaki yağ oranını 2 katına çıkarıyor... Özellikle diyet yapanlar ağzına sürmesin

Tüm meyveler, hamur işlerinden, kızartmalardan tabii ki daha faydalıdır ancak bu diyet yapılırken sınırsız tüketilecekleri anlamına gelmez. Dr Michael Mosley , diyet yapanların hangi meyveleri atıştıracakları konusunda önerilerde bulundu.

Dr Michael Mosley, üç yaklaşımdan oluşan bir kilo verme programı olan The Fast 800'ü (800 kalorilik diyet) tasarladı.