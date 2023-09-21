Diyetisyen uyardı! Bu 3 meyve vücuttaki yağ oranını 2 katına çıkarıyor... Özellikle diyet yapanlar ağzına sürmesin

Tüm meyveler, hamur işlerinden, kızartmalardan tabii ki daha faydalıdır ancak bu diyet yapılırken sınırsız tüketilecekleri anlamına gelmez. Dr Michael Mosley , diyet yapanların hangi meyveleri atıştıracakları konusunda önerilerde bulundu.
Dr Michael Mosley, üç yaklaşımdan oluşan bir kilo verme programı olan The Fast 800'ü (800 kalorilik diyet) tasarladı.
KİLO VERMEK İSTİYORSANIZ BU ÜÇ MEYVEDEN UZAK DURUN
Dr Michael, Akdeniz tarzı beslenme ilkelerine uygun olarak , zayıflayanların stoklaması gereken bazı yiyecekleri ve uzak durmaları gerekenleri de sıraladı. Dr Michael, kilo vermek isteyenlerin özellikle tatlı olan meyvelerden uzak durmaları gerektiğini belirtti.
Dr Michael, özellikle mango, ananas ve kavun gibi tatlı meyvelerden diyet sürecinde uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bu meyvelerin fazla miktarda tüketilmesi vücuttaki yağ ve şeker oranını iki katına kadar artırıyor. Bu meyveler yerine daha az şekerli olan elma gibi meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
CANINIZ ÇOK TATLI ÇEKİYORSA…
Eğer diyetteyseniz ve canınız çok tatlı çekiyorsa birkaç parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.
Daha uzun süre tok kalmak için az yağlı yerine tam yağlı ürünleri tercih edin.
"Araştırmalar, orta derecede düşük karbonhidratlı, Akdeniz tarzı bir diyetin, vücudunuzun ideal kilosuna ulaşma ve bu kiloda kalma yeteneğini geri kazandırmanın yanı sıra kronik hastalık riskinizi azaltma konusunda eşsiz bir güce sahip olduğunu gösteriyor.
"Dünyada en çok araştırılan beslenme şekillerinden biri olan Akdeniz tarzı beslenme, Fast 800 felsefesinin kalbinde yer alıyor."