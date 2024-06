Hazımsızlığı engellemek için eti bu saatte yiyin!

ÖĞLE YEMEKLERİNDE TÜKETİN

Kırmızı etin geç saatte tüketilmemesini gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer "Akşam yemekleri yerine öğle yemeklerinde kırmızı et yenmesi hem sindirim hem sağlık açısından daha doğru olacaktır. Günde 100-150 gramdan (3-4 köfte) daha fazla et tüketmemeye özen gösterin. Etin yanında glisemik indeksi yüksek (pirinç pilavı, börek, patates) besinler tüketmekten kaçınılmalı, sebze tüketmeye özen gösterilmelidir" diye uyardı.



NASIL PİŞİRECEĞİZ?

Eti en az 24 saat dinlendirip, yumuşamasını beklemek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer, "Yeni kesilen et daha sert olur ve bu nedenle sindirimi de daha zordur. Dinlendirilmiş et yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile az yağlı pişirilmelidir" dedi.