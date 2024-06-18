Hazımsızlığı engellemek için eti bu saatte yiyin!





SUYU ÖĞÜN ARALARINDA İÇİN

Gazlı içecekler ve meyve sularının kan şekerini yükseltmesi, reflüyü arttırması, mide boşalmasını geciktirmesi nedeniyle hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer, şu önerilerde bulundu: "Bayramlarda çay ve kahveyi fazla tüketmememiz de sindirim sistemi açısından daha sağlıklı olacaktır. Ortalama 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Suyun, öğünler ile değil de öğün aralarında tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Yemekler ile tüketildiğinde reflüyü arttırma ihtimali çok daha yüksektir. Ayrıca ayran da içilebilir."





KURBAN ETLERİ NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Uzm. Dr. Hançer, kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: "Kurban etlerini yiyebileceğiniz şekilde porsiyonlara bölüp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise eti çözdürmek istediğinizde buzdolabında ya da mikrodalgada çözdürülmesidir. Dışarıda direkt çözdürülen etler mikroorganizmaların daha hızlı üremesi riskini artırabilir. Çözdürdüğünüz etin hepsini pişirin ve çözdürülen eti tekrar dondurucuya koymayın."