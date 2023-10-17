Her yediğinizde cayır cayır yağ yakan 10 besin! Bel çevrenizi hiç olmadığı kadar incelecek...

TARÇIN Yulaf ezmenize veya sütünüze ekleyebileceğiniz ve oldukça pratik bir kullanıma sahip olan tarçın, kan şekeri yönetimi sayesinde yağ kaybını artırabilir. Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düzenleyebilir. Böylece düzenli olan kan şekeri ise iştahı ve aşırı yeme sorununu ortadan kaldırarak ekstra kalori alımını engelleyebilir. Ayrıca Journal of Nutritional Science and Vitaminology dergisinde 2012 yılında yapılan bir araştırmada tarçında bulunan "sinnamaldehit" adı verilen bileşiğin tüketiminin karın bölgesindeki yağları azaltabildiğini gösterdi.

SİYAH FASULYE Düzenli olarak tüketmiyorsanız, yeni bir alternatif besine dönüşebilir bu besin. Daha yoğun lif ve protein içeriğine sahip olması, bu bakliyatın vücut yağını azaltmanın da en iyi yollarından birine dönüşmesini sağlıyor. Obesity adlı dergide yayınlanan bir çalışma, beş yıllık bir süre boyunca günlük lif alımını artırmanın bel çevresinde neredeyse %4'lük bir azalma ile ilişkili olduğunu tespit etti.