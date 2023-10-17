Her yediğinizde cayır cayır yağ yakan 10 besin! Bel çevrenizi hiç olmadığı kadar incelecek...

Aslında diyet "kısıtlılık" ile eş anlamlı gibi gelse de gerçek çok farklıdır. Bazı besinleri günlük beslenme planınıza eklemek, tam aksi bir yönde etki göstererek yağlarınızı yakmayı kolaylaştırabilir.Uzman Diyetisyen Amy Goodson, yağ yakmanın en önemi formülünün yaşam tarzını değiştirmek olduğunu söylüyor. İşte "yağ yakıcı" o besinler…
SOMON
Protein ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan somon, kilo vermenizi de sağlayabilecek besinlerin başında geliyor. Vücuttaki yağ oranını azaltabilme konusundaki etkisi ise oldukça güçlü. Goodson, bu balığın iltihabı önleyen özellikleri sayesinde yağ metabolizmasını etkileyerek yağ yakımını kolaylaştırabileceğini de dile getiriyor. Hindawi adlı bir dergide yayınlanan araştırma sonuçları, somonda bulunan omega-3 yağ asitleri alımının, metabolizma hızınızı artırdığını ve dinlenme esnasında bile daha fazla yağ yakmanızı sağladığını göstedi.
ŞİLİ BİBERİ
Yemeklere lezzet katmasının dışında aynı zamanda içeriğindeki "kapsaisin" adı verilen madde sayesinde kilo vermenizi de kolaylaştırıyor. Goodson, bu biberdeki kapsaisin adlı maddenin vücutta ısı üretim süreci olan "termojenezi" tetikleyerek metabolizmayı artırdığını söyledi. Düzenli tüketimde ise bu durum, yağ yakımını hızlandıracak etkiler sunabilir.
TARÇIN
Yulaf ezmenize veya sütünüze ekleyebileceğiniz ve oldukça pratik bir kullanıma sahip olan tarçın, kan şekeri yönetimi sayesinde yağ kaybını artırabilir. Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerini düzenleyebilir. Böylece düzenli olan kan şekeri ise iştahı ve aşırı yeme sorununu ortadan kaldırarak ekstra kalori alımını engelleyebilir. Ayrıca Journal of Nutritional Science and Vitaminology dergisinde 2012 yılında yapılan bir araştırmada tarçında bulunan "sinnamaldehit" adı verilen bileşiğin tüketiminin karın bölgesindeki yağları azaltabildiğini gösterdi.
SİYAH FASULYE
Düzenli olarak tüketmiyorsanız, yeni bir alternatif besine dönüşebilir bu besin. Daha yoğun lif ve protein içeriğine sahip olması, bu bakliyatın vücut yağını azaltmanın da en iyi yollarından birine dönüşmesini sağlıyor. Obesity adlı dergide yayınlanan bir çalışma, beş yıllık bir süre boyunca günlük lif alımını artırmanın bel çevresinde neredeyse %4'lük bir azalma ile ilişkili olduğunu tespit etti.
TAVUK
Yüksek protein içeren besinlerden biri olan tavuk, yağ yakımını kolaylaştıracak alternatiflerden biri. Tokluk hissini artıran bu besin, aynı zamanda sindirim için daha fazla enerji harcanmasını sağlayan protein yönünden oldukça zengin. Yağ içermeyen proteinlerin "termik" etkisinin büyük olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Trista Best, vücudun bu sayede sindirim ve işlemek için daha fazla enerji harcamasına neden olduğunu, bunun da yağ kaybı için en etkili sonuçlardan birini ortaya çıkardığını belirtti.
AVOKADO
Birçok şekilde tüketilebilen bu meyve, sağlıklı ve yağ yakan besinlerin başında geliyor. Avokado, iştahı kontrol edebiliyor ve yağ yakımını destekleyen sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin. Böylece avokadodaki sağlıklı tekli doymamış yağ ve lif kombinasyonu, tokluk hissini artırır ve daha az sağlıklı, yüksek kalorili gıdaların tüketimini azaltabilir. Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre , avokado tüketen "sağlıklı kiloya" sahip katılımcılar, bu yağlı meyveyi tüketmeyenlere göre daha az kilo aldılar.
GREYFURT
Greyfurt en iyi yağ yakıcı besinler listesinde yer alıyor. Goodson, bazı çalışmarın yemekten önce yenilen greyfurtun, orta derecede kilo kaybını sağladığını, bunun iştahı azaltabildiğini ve kalori alımını azaltabilir. Metabolism dergisinde yapılan bir araştırmada, altı hafta boyunca günde bir kez greyfurt tüketen katılımcıların bel çevrelerinden birkaç santim incelik kaybettiği ortaya çıktı. Ancak vücut ağırlığı veya kan basıncı seviyeleri üzerinde herhangi bir etki görülmedi.
BADEM
Yapılan araştırmalar, bademlerin yağ kaybına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Nutrients dergisinde 2021'de yayınlanan bir araştırma, bademlerin vücut yağ kütlesinde ve toplam yağ kütlesinde azalmayla ilişkili olduğunu buldu. Birkaç yıl önce yayınlanan başka bir araştırma, günlük olarak badem yemek ile karın ve bacak çevresindeki yağ düzeylerini azaltmak arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.
ISPANAK
Vitaminler ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan ıspanak, yağ yakma hedefinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Araştırmalar, "tilakoid" içeren ıspanak özlerinin tüketilmesinin, vücut yağını kaybetmenize yardımcı olmak da dahil olmak üzere sağlık açısından birçok fayda sunuyor.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağının ne denli faydalı olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Sızma zeytinyağı, kalp hastalığı riskini, erken ölüm ihtimalini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Fakat aynı zamanda yağ yakıcı faydalar sağlıyor. European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, "aşırı vücut ağırlığına" sahip kadınlar üzerinde yapılan araştırmada sızma zeytinyağı içeren bir kahvaltı tükettiklerinde hem yağ oranları hem de kan basınçlarının düştüğü keşfedildi. Bu nedenle yemeklerde veya salatalarda zeytinyağı kullanmak, daha etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.