Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor! İşte kış besinlerinin inanılmaz faydaları...

-hazmı kolaylaştırır ve sindirim sistemine yardımcı olur.

Muhabbetlerin baş konuğu çay, içerdiği 'tein' adlı madde kahvedeki kafeinin eşdeğeri olduğundan akşamları uyku konforumuzdan ödün vermemek için demli değil, açık, şekersiz ve limonlu tüketilmelidir. Çayı açık içmek; içerdiği fenolik bileşiklerin oluşturduğu demir emilimini azaltma özelliğinin de önüne geçmiş olacaktır. Sırf bu nedenle çayınızı yemek esnasında değil en az bir saat sonrasında içerseniz bu zararı azaltmış olursunuz. Böylece çay içerken besinlerle aldığımız demirin emiliminden yeteri kadar yararlanabiliriz. Yararlarına gelirsek;

Orkide bitkisinin çiçek ve yumrularının toz haline getirilmesinden elde edilen sahlep tadı ile çok sevdiğimiz bir kış içeçeğidir. Yüksek şeker oranı içerdiği için tüketirken miktarına dikkat edilmelidir. Aktarlarda bulunan sahlep içine şeker katılmadığından öncelikli tercihiniz olmalıdır. Günümüz koşullarında hazır toz halinde ve karton kutuda paketlenmiş sahlebe ulaşmak en kolayıdır. Bu nedenle bir içimlik 20-25 g civarındaki toz sahlebi ikiye bölerek tüketir ve bol tarçın ilave edersek şeker oranını düşürmekle birlikte kalorisini de azaltmış oluruz. Unutmayın bir su bardağı (200 ml) hazır sahlep yaklaşık 400 kaloridir. Yararları ise;

-sindirim sistemine destek olur ve hazmı kolaylaştırır.

Üşüttüğümüzde, boğazımız ağrıdığında hiç şüphesiz şifasına inandığımız aklımıza gelen ilk bitkidir. Ancak doğru bilinen bir yanlış vardır; ıhlamur kaynatılmamalı, bir demliğe alınan ıhlamur çiçekleri üstüne kaynar su ilave edilerek demlenmeli ve 5-10 dakika bekledikten sonra tüketilmelidir. Ihlamurun faydalarına gelecek olursak;

KESTANE

Sevmeyenimiz var mı ki!! Güzel pişmiş lokum gibi kestaneleri yedikçe yiyesi gelir insanın. Aman dikkat porsiyon kontrolü çok önemli. Yüksek oranda karbonhidrat içeren kestanenin 2-3 orta boyunun 1 dilim ekmeğe denk geldiğini unutmayalım. Tok tutucu özelliği ile de 2-3 tanesi güzel bir ara öğün olabilir. İçerdiği B grubu ve C vitaminleri, potasyum, çinko ve magnezyum ile de vücudumuzun dengesini destekler.

-omega3 ve 6 gibi faydalı yağlar içerir ve zihinsel güce fayda sağlar.

-kan dolaşımını hızlandırır.

-zihinsel olduğu gibi fiziksel yorgunluğu da iyi gelir.

BOZA

Darı ya da irmiğin uzun saatler kaynatılması, şeker eklenerek mayalanması sonucu oluşan boza zengin karbonhidrat kaynağıdır. Tüketirken miktarına dikkat edilmelidir. 1 su bardağı (200 ml) yaklaşık 300 kaloridir. İçinde A, B grubu, C ve E vitaminleri içerir. İçerdiği aktif mayalar ve laktik asit sebebiyle süt yapıcı özelliktedir. Gebe ve emziren annelere önerilir.

-bağırsak florasını düzenler ve hazmı kolaylaştırır.

-öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

-kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.