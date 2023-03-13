Makarna yiyerek kilo verebilirsiniz! İşte formülü: “Pişirdikten sonra…”

Newcastle Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Emma Beckett, araştırmaların insanların diyetleri düzenli olarak makarna içerdiğinden daha fazla kilo verdiğini ispatladığını söyledi. Bu nedenle Beckett'in en doğru önerisi; makarnayı bırakmak yerine porsiyon boyutlarını küçültmeyi düşünüyor.
"BAĞIRSAK SAĞLIĞINA OLDUKÇA FAYDALI"
Makarnanın bir porsiyonu (145 gr), sizi daha uzun süre tok tutarak kilo vermeye yardımcı olduğu gösterilen bir makro besin olan 7,7 gr proteini de içeriyor. Emma Beckett, üstelik daha yüksek lif içeriğine sahip olmasına nedeniyle bağırsak sağlığına da önemli faydalar sunduğunu gösteriyor.
Kepekli makarna tüketimi, işlenmemiş lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize yardımcı oluyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken; glutensiz makarnanın dah az protein içerdiğinin de farkında olmak. Eğer glutene duyarlılığınız yoksa, glutensiz makarna tüketmenizin de sağlık açısından ayrıca bir faydası bulunmuyor.
"MAKARNAYI ERTESİ GÜN YİYİN"
Ertesi güne kalan makarnayı yemek ise; ilginç bir şekilde daha da sağlıklı olarak kabul ediliyor. Emma Beckett, makarnanın pişip soğuduktan sonra karbonhidratların bir kısmı dirençli olan nişastaya dönüştüğünü belirtiyor.
Nişastanın sindirime karşı dirençli olduğunu, bu nedenle daha az enerji kullandığını ve kan şekeri seviyeleri için daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum; arta kalan makarnayı yeniden ısıtsanız bile kalorisinin bir önceki geceye göre daha düşük olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar daha önce "karbonhidratları düşman kabul etmenin" gereksiz olduğunu söylemişlerdi. Reading Üniversitesi'nden Dr Gunter Kuhnle, makarnanın "yasaklanmaması" gerektiğini ve "ölçülü tüketildiğinde" "sağlığa iyi geldiğini" söyledi.
"KARBONHİDRAT MİKTARI AYARLANDIĞINDA TÜKETİLEBİLİR"
Veriler, makarna gibi karbonhidrat açısından zengin bir gıda tüketiminin vücut ağırlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması gerekmediğini açıkça gösteriyor. Ancak uzmanlar İngilizleri porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Ulusal Obezite Forumu danışmanı Dr Aseem Malhotra "Buradaki en önemli nokta; miktardır" açıklamasında bulundu. Doğru miktarda sebze, zeytinyağı ve yağlı balık yiyorsanız, geleneksel anti pasti (ilk yemek) olarak az miktarda makarna yemenin zararlı olması veya olumsuz sağlık sonuçlarına ve obeziteye katkıda bulunması olası değildir.