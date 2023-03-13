Makarna yiyerek kilo verebilirsiniz! İşte formülü: “Pişirdikten sonra…”

"MAKARNAYI ERTESİ GÜN YİYİN"

Ertesi güne kalan makarnayı yemek ise; ilginç bir şekilde daha da sağlıklı olarak kabul ediliyor. Emma Beckett, makarnanın pişip soğuduktan sonra karbonhidratların bir kısmı dirençli olan nişastaya dönüştüğünü belirtiyor.

Nişastanın sindirime karşı dirençli olduğunu, bu nedenle daha az enerji kullandığını ve kan şekeri seviyeleri için daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum; arta kalan makarnayı yeniden ısıtsanız bile kalorisinin bir önceki geceye göre daha düşük olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar daha önce "karbonhidratları düşman kabul etmenin" gereksiz olduğunu söylemişlerdi. Reading Üniversitesi'nden Dr Gunter Kuhnle, makarnanın "yasaklanmaması" gerektiğini ve "ölçülü tüketildiğinde" "sağlığa iyi geldiğini" söyledi.