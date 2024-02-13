Prof.Dr. Sarı'dan hayati uyarı! "Bu balığı yemek ölüme sürüklüyor: Ayırt etmek için..."

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'DOĞAL DENİZ CANLI TÜRLERİ ARTIRILMALI'

Denizlerde 75'e yakın yeni ve farklı canlı türü görüldüğüne ve bu istilacı türlerle ekosistemin bozulduğuna dikkat çeken Sarı, "Bu yeni istilacı türler, denizlerimizde doğal canlı türlerinde baskı oluşturuyor. Denizlerimizde ekosistem bozuluyor. Denizlerimiz bir akvaryum, küvet değil ki onu boşaltıp, istediğimiz doğal türlerle dolduralım. Bunun için yapmamız gereken, denizlerimizdeki doğal canlı türlerinin popülasyonunu artırmamız, güçlendirmemizdir. Çünkü bu doğal türler, yeni istilacı türleri yok eder. Örneğin zehirli olan pusula deniz anaları, 2000'li yıllara kadar denizlerimizde görülmüyordu. Gemilerin sintine sularıyla gelen bu deniz anaları, Marmara Denizi'ne de girdi. Marmara Denizi kirli olunca da onlar için ideal bir yaşam ortamı oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde daldığım Erdek Körfezi'nde, fazla derin olmayan bir ortamda 50'nin üzerinde pusula deniz anası saydım" diye konuştu.



'ALGARNA AVCILIĞI MARMARA DENİZİ'NDE YASAKLANMALI'

Sadece istilacı türlerin değil, avcılık yöntemlerinin de deniz canlılarını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile iç sular, Marmara Denizi ve boğazlarda trolün yasaklanmasına karşın, algarna avcılığının kanuna aykırı bir tebliğle serbest bırakıldığını belirtti. Genellikle Karadeniz'de deniz salyangozu avcılığı için kullanılan algarna yönteminin Marmara Denizi'nde de uygulanmaya devam ettiğine dikkat çeken Sarı, "Tebliğler, kanuna aykırı olamaz, olmamalıdır. Halen Marmara Denizi'nde 180 gemi, algarna çekiyor. Balıkların üreme alanları yok oluyor. Sürdürülebilir balıkçılık için algarna, kesinlikle Marmara Denizi'nde yasaklanmalıdır" dedi.