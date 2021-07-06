Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman anlattı: Kalp dostu DASH diyeti

Sağlıklı diyetlerden biri olan DASH diyeti , yüksek tansiyon hastalarının yanı sıra kan basıncını düzenli tutarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için ideal diyetler arasında yer alıyor. Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ise DASH diyeti hakkında bilinmeyenleri ve etkilerini bizler için anlattı. İşte DASH diyetinin yaşamınızı değiştirecek etkileri…

DASH DİYETİ NEDİR?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü "yüksek tansiyonun önlenmesi için yaşam boyu kalp dostu beslenme yaklaşımı" yani DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyetini geliştirmiştir. DASH diyetinin hipertansiyonun yanı sıra şeker ve kalp damar hastalıkları ile çeşitli kanser türleri ve kemik erimesi riskini azalttığı da belirtilmektedir. Peki nedir bu DASH diyeti? Hangi besinleri içerir, yasakları nelerdir?

DASH diyeti potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller ve posa açısından zengin, toplam yağ, doymuş yağ, kolesterol ve rafine karbonhidrattan sınırlı bir diyettir. Diyette yüksek potasyum tüketiminin kan basıncını düşürdüğüne dair kanıtlar mevcuttur.

DASH DİYETİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR VE KİMLER UYGULAMAMALIDIR?

Sağlıklı beslenme özelliklerini içeren bir diyet olduğu için toplumun geneli için sağlıklı ve güvenilir bir diyettir. Fakat bu diyet potasyum, fosfor ve protein açısından zengin bir diyet olduğu için böbrek hastaları için uygun değildir.