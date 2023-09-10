Vücuttaki ödemin düşmanı! Her gün bir bardak içtikten sonra kuş gibi hafifleyeceksiniz

ANANAS ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Ananas çayı hazırlamak için ilk olarak ananasın kabuklarını soyun. Kabukları 1 saat boyunca bir kapta tuzlu suyun içerisinde bekletin. 1 saatin sonunda kabukları tuzlu sudan arındırıp ve tencere içerisindeki 1 litre suya ekleyin. Bu suyun içerisine tat katması için; limon, tarçın ya da zencefil gibi besinlerden ekleyebilirsiniz. Ardından suyu, kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra dilerseniz sıcak ya da soğuk olarak içebilirsiniz.