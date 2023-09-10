Vücuttaki ödemin düşmanı! Her gün bir bardak içtikten sonra kuş gibi hafifleyeceksiniz

Bazı meyveler bildiğimizden de daha faydalıdır. Ananas da onlardan birisi. Ananas, tropikal bölgelerde yetişir, lezzetli ve güzel kokusu vardır. Ananas çayı; doğal bir ödem atıcıdır, şişkinlik ve ödem problemi yaşayan kişilerin ödem atmasına yardımcı olur. C vitamini ve antibiyotik kaynağıdır.
Ödem, vücutta yer alan dokulardan fazla miktarda sıvının birikip sıkışmasıyla ortaya çıkan şişkinliğe denilir. Genellikle el, kol, bacak ve ayaklarda görülür. Ödem, cildin altında bulunan dokunun kabarıp şişkin görünmesine neden olur.
Ödemli bölge; gerilir ya da parlak görünür, parmakla kısa bir süre bastırıp çektikten sonra çukur oluşur. Uzun süre oturmak, fazla tuz tüketmek ya da bazı kullanılan ilaçlar vücutta ödem oluşmasına sebep olabilir.
Ananas çayı tüketmek, bağışıklığı güçlendirerek vücuttaki zararlı maddeleri ve toksinleri atar. Ananasın içerisinde yer alan bromelain isimli enzim, vücutta yağ yakımını destekleyip kilo vermeye yardımcı olur. Bölgesel ödem oluşmasının önüne geçer ve böylece selülit oluşmasını engeller.
İçerisindeki bromelain sayesinde kanın pıhtılaşmasının önüne geçer. Kalp ve damar hastalıklarını engeller. Vücudun parazit ve bakterilerden arınmasını sağlar. Yaraların onarılmasını sağlar, boğaz ağrısını geçirir. Vücuttaki eklem iltihaplarına karşı olumlu etkisi bulunur.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Sodyum oranını ve yüksek tansiyon riskini azaltır. Göz hastalıklarını ve zamanın ilerlemesiyle ortaya çıkan görme kaybını önler. Hafızanın güçlenmesini sağlar.
İçindeki protein mayası, yemeklerin içerisindeki proteinler çözümlenmesini sağlayarak bağırsak ve midenin hareketlenmesine neden olur, idrar söktürücü özelliği bulunur, kabızlığı engeller.
Vitaminleri sayesinde cildin güzel görünmesini destekler, B vitamini sayesinde cildin nemlenmesini ve saçın parlamasını sağlar.
ANANAS ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Ananas çayı hazırlamak için ilk olarak ananasın kabuklarını soyun. Kabukları 1 saat boyunca bir kapta tuzlu suyun içerisinde bekletin. 1 saatin sonunda kabukları tuzlu sudan arındırıp ve tencere içerisindeki 1 litre suya ekleyin. Bu suyun içerisine tat katması için; limon, tarçın ya da zencefil gibi besinlerden ekleyebilirsiniz. Ardından suyu, kısık ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra dilerseniz sıcak ya da soğuk olarak içebilirsiniz.
ÖDEMİ ENGELLEMENİN YOLLARI
Tuz tüketimini azaltmak
Gün içinde uzun süre oturmak yerine biraz hareket etmek
Gün içerisinde en az 1,5 litre su içmek
Çay ve kahve tüketimini azalmak
Gazlı içecekleri azaltmak
Düzenli yürüyüş yapmak