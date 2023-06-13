Bu serum sonsuz gençlik iksiri! Ne kırışıklık bırakıyor ne de açık gözenekler…

Antioksidan etkisi: Niacinamide, serbest radikallere karşı savaşan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede cildi çevresel faktörlere karşı korur ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Akne kontrolü: Niacinamide, sebum üretimini düzenler ve ciltteki yağlanmayı azaltır. Bu özelliğiyle akne oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Ayrıca anti-enflamatuar özellikleri sayesinde sivilce ve kızarıklığı azaltabilir.

NİACİNAMİDE NASIL KULLANILIR?

Niacinamide, genellikle cilt bakım ürünlerinde bulunan bir bileşendir. Krem, serum veya losyon formunda bulunabilir. Kullanmadan önce ürünün talimatlarını dikkatlice okumak önemlidir. Genellikle temizlenmiş cilde uygulanır ve ardından nemlendirici kullanılabilir. Düzenli kullanımın uzun vadeli faydalar sağladığı görülmektedir.

Niacinamide'in zararları genellikle nadirdir. Ancak bazı insanlarda hassasiyet veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İlk kez kullanmadan önce, cildinizin küçük bir bölgesinde deneme yaparak herhangi bir olumsuz reaksiyon olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.