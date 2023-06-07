Göz çevresindeki koyu halkaları bu tarif yok ediyor! Artık kapatıcıya ihtiyacınız kalmayacak

Doğal ürünler kullanmaya ek olarak, koyu halkaların görünümünü azaltmak için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bunlar:

Yeterince uyuyun: Yeterince uyumak koyu halkaları azaltmak için çok önemlidir. Yeterince uyumadığınızda vücudunuz daha fazla stres hormonu olan kortizol üretir ve bu da koyu halkalara neden olabilir. Her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin.

Yeterince su tüketin: Su tüketmek, cildin dolgun ve nemli kalmasına yardımcı olur, bu da koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Gün boyunca bol su için.

Güneş kremi kullanın: Güneşe maruz kalmak cilde zarar verebilir ve koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Bulutlu günlerde bile her gün güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.