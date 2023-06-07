Göz çevresindeki koyu halkaları bu tarif yok ediyor! Artık kapatıcıya ihtiyacınız kalmayacak

Koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek bir dizi doğal ürün, aradığınız sorununun çözümü olabilir. İşte en etkili yöntemlerden bazıları:
Fakat tüm bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın!
Çay poşetleri: Çay poşetleri, koyu halkalar için popüler bir ev ilacıdır. Çaydaki kafein, şişliği ve koyu halkaları azaltabilen kan damarlarını daraltmaya yardımcı olur. Çay poşetlerini kullanmak için, kullanılmış iki çay poşetini 15 dakika buzdolabına koyun. Daha sonra çay poşetlerini 10-15 dakika gözlerinizin altına yerleştirin.
Salatalık: Salatalık, koyu halkalar için başka bir popüler ev ilacıdır. Salatalığın soğukluğu şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, salatalıktaki besinler cildi aydınlatmaya yardımcı olur. Salatalık kullanmak için, bir salatalığı dilimleyin ve dilimleri 10-15 dakika gözlerinizin üzerine koyun.
Patates: Patates, cildi aydınlatmaya yardımcı olabilecek iyi bir C vitamini kaynağıdır. Patates kullanmak için, bir patatesi rendeleyin ve suyunu göz altı bölgenize uygulayın. Suyu 10-15 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın.
Aloe vera: Aloe vera, şişliği ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir anti-inflamatuardır. Aloe vera kullanmak için göz altı bölgenize ince bir tabaka aloe vera jeli sürmeniz yeterlidir. Jeli 10-15 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın.
E Vitamini Yağı: E Vitamini yağı, koyu halkaların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. E vitamini yağını kullanmak için göz altı bölgenize birkaç damla uygulamanız yeterlidir. Yağı nazikçe masaj yapın ve gece boyunca bırakın
Doğal ürünler kullanmaya ek olarak, koyu halkaların görünümünü azaltmak için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bunlar:
Yeterince uyuyun: Yeterince uyumak koyu halkaları azaltmak için çok önemlidir. Yeterince uyumadığınızda vücudunuz daha fazla stres hormonu olan kortizol üretir ve bu da koyu halkalara neden olabilir. Her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin.
Yeterince su tüketin: Su tüketmek, cildin dolgun ve nemli kalmasına yardımcı olur, bu da koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Gün boyunca bol su için.
Güneş kremi kullanın: Güneşe maruz kalmak cilde zarar verebilir ve koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Bulutlu günlerde bile her gün güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.
Sigarayı bırakın: Sigara içmek cilde zarar verebilir ve koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Sigara içiyorsanız, bırakın.
Stresi azaltın: Stres koyu halkalara katkıda bulunabilir. Yoga, meditasyon veya doğada vakit geçirmek gibi hayatınızdaki stresi azaltmanın yollarını bulun.
Şiddetli veya kalıcı koyu halkalarınız varsa, bir doktor veya dermatolog görmek isteyebilirsiniz. Lazer tedavisi, dolgu maddeleri ve ameliyat gibi koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek bir dizi tıbbi tedavi vardır.