Güneş yanıklarını doğal yolla engelleyin! Ne tahriş bırakıyor ne de kızarıklık

Doğal yağlar, birçok noktada yarar sağlayan bileşenleri bir arada bulmayı kolaylaştırıyor. Güneş yanığı riskine karşı koruyucu etkenleri de bünyesinde barındırabilen bu yağları, kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Bu yağlar genellikle saf formda veya bazı güneş koruyucu ürünlerde bulunabilir. Doğal yağları kullanmadan önce, cildinizin hassasiyetine ve reaksiyonlarına dikkat etmek önemlidir.
Eğer herhangi bir alerji veya cilt rahatsızlığınız varsa, bir uzmana danışmanız önerilir. Ayrıca, doğal yağlar güneş koruyucu özelliği olan ürünlerin yerini alamaz, bu nedenle güneşe çıkmadan önce uygun bir güneş koruyucu kullanmak önemlidir.
Havuç tohumu yağı: Havuç tohumu yağı beta-karoten içerir, bu da cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Genellikle güneşe maruz kalmadan önce cilde uygulanır. SPF düzeyi; 38-40 aralığındadır.
Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı güneş yanıklarını hafifletebilir ve cildi nemlendirerek güneşin kurutucu etkisine karşı koruyabilir. Doğrudan cilde uygulanabilir veya güneş koruyucu olarak kullanılabilir. SPF düzeyi; 4tür.
Avokado yağı: Avokado yağı cildi nemlendirir ve güneşin neden olduğu hasarlara karşı koruyabilir. Güneşten önce cilde uygulanabilir. SPF düzeyi, 15'tir.
Lavanta yağı: Lavanta yağı güneş yanığı ve cilt tahrişlerini hafifletebilir. Ancak, saf lavanta yağı güneşe maruz kaldığında ciltte lekelenmelere neden olabilir, bu nedenle güneş koruyucu ürünlerle birlikte kullanılması önerilir. SPF düzeyi; 6'dır.