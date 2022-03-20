Her gün biraz badem! Cildinize neler yaptığına inanamayacaksınız

C ve E vitamini açısından zengin besinler tüketmek, lekelenmelere neden olan hiperpigmentasyonu önler. Üstelik cildinizin de olduğundan genç görünmesini sağlar. C vitamininin ayrıca kolajen seviyelerini artırarak kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olacak yaşlanma karşıtı bir vitamin olduğu da bilinmektedir. Limon, portakal, kivi ve çilek gibi narenciye açısından zengin meyveleri diyetinize ekleyerek doğal olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca E vitamininin doğal alımını artırmak için badem tüketebilirsiniz.

CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

İyi bir nemlendirici kullanmak, cilt bakımı için en önemli adımdır. Birkaç nemlendirici arasından seçim yaparken özellikle cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçtiğinizden emin olun. Bu nedenle öncelikle cilt doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca cildinizi yumuşak ve esnek tutmak için hyaluronik asit ve gliserin gibi maddeleri içeren bir nemlendirici tercih edebilirsiniz. Ayrıca sıcak su ile değil ılık su ile duş almaya dikkat edin. Sıcak su, cildinizin doğal nemlendirici bariyeri olan "doğal yağları" parçalayarak aşırı kurumaya neden olabilir.

YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN

Cilt temizliği, yüzünüzdeki tıkanmış gözenekleri, makyaj kalıntılarını ve ölü deri hücrelerini ortadan kaldırır. Düzenli olarak yapılması, bu nedenle oldukça önemlidir. Aynı zamanda aşırıya kaçmak da cildinizde tahrişe neden olabilir. Sivilce ve kızarıklıkları önlemek için her sabah ve yatmadan önce cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın.