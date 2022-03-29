Şimdiye kadar duyduğunuz en “garip” yöntem: Sivilce ve siyah noktaları ortadan kaldırıyor!

Herkes kusursuz bir cilde sahip olmak ister, ancak bazı insanların geçmişte sivilcelerini gidermek için ne kullandığını öğrenince şok olabilirsiniz. Çaresizlik, büyük olasılıkla, insanların sivilcelerle mücadele etmek için geliştirdiği yöntemler sonucunda en “garip” güzellik sırlarına dönüşmüş duruma geliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:42

Sivilce ve siyah nokta tedavisi uygulamaları, en garip çözüm yöntemlerini bir araya getiriyor. Fakat bu beklenmeyen teknikler, oldukça etkili ortaya çıktığından bu yana dünyanın çeşitli bölgelerinde sürekli uygulanıyor. Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor. İşte patatesten muz kabuğuna işte hiç beklemediğiniz o yöntemler…

MUZ KABUĞU Muz, sadece muhteşem tadı ile değil kabuğu ile de mucizeler yaratıyor. Muz kabuğunun sivilceleri temizlemek için harikalar yarattığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar, lutein adlı bir kimyasalın ve A, B, C vitamini gibi iltihaplanmayı engellemeye ve ardından akneyi iyileştirmeye yardımcı olan bir dizi başka vitamin ve mineral içerdiğini gösteriyor. Yöntem: Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Küçük bir parça muz kabuğu alın ve kabuğun içi kahverengiye dönene kadar etkilenen bölgeye sürün. Ilık suyla durulamadan önce 30 dakika bekletin. Ayrıca gece boyunca bırakabilir ve ertesi sabah yıkayabilirsiniz.