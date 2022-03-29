Şimdiye kadar duyduğunuz en “garip” yöntem: Sivilce ve siyah noktaları ortadan kaldırıyor!

Sivilce ve siyah nokta tedavisi uygulamaları, en garip çözüm yöntemlerini bir araya getiriyor. Fakat bu beklenmeyen teknikler, oldukça etkili ortaya çıktığından bu yana dünyanın çeşitli bölgelerinde sürekli uygulanıyor. Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor. İşte patatesten muz kabuğuna işte hiç beklemediğiniz o yöntemler…
MUZ KABUĞU
Muz, sadece muhteşem tadı ile değil kabuğu ile de mucizeler yaratıyor. Muz kabuğunun sivilceleri temizlemek için harikalar yarattığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar, lutein adlı bir kimyasalın ve A, B, C vitamini gibi iltihaplanmayı engellemeye ve ardından akneyi iyileştirmeye yardımcı olan bir dizi başka vitamin ve mineral içerdiğini gösteriyor.
Yöntem: Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkayın ve bir havluyla kurulayın. Küçük bir parça muz kabuğu alın ve kabuğun içi kahverengiye dönene kadar etkilenen bölgeye sürün. Ilık suyla durulamadan önce 30 dakika bekletin. Ayrıca gece boyunca bırakabilir ve ertesi sabah yıkayabilirsiniz.
PATATES
Tüm dünyanın en çok tükettiği sebzelerden biri olan patates, potasyum, kükürt, fosfor yönünden oldukça zengindir. Sivilceler söz konusu olduğunda ise tüm bu içerikler büyük bir etki ortaya çıkarıyor. Patates, sivilcenin neden olduğu koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun görünümünü eşitlemeye ve azaltmaya yardımcı olan C vitamini içerir.
Yöntem: Patatesin bir kısmını kesin ve patatesin beyaz kısmını sivilcenin üzerine sürün. Birkaç dakika sonra yıkayın ve bunu yapmaya devam ederseniz, yakında kesinlikle bir fark göreceksiniz. Yarım patatesi de rendeleyip püre haline getirip bu posayı direkt olarak sivilcelerin üzerine uygulayıp 15-20 dakika sonra yıkayabilirsiniz.
KÖMÜR KATRANI
Katranın Keratoplastik adı verilen bir ilaç grubuna ait olduğu bilinmektedir. Cilde uygulandığında ölü hücrelerin ortadan kalkmasına yardımcı olur ve ölü deri kalıntılarının birikmesini yavaşlatır. Bu şekilde cilt, sivilcelere neden olan bakterilerin birikmesini de engellemiş olur.