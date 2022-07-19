Tek bir kaşığı yetiyor! Bebek kadar pürüzsüz bir cilt için aradığınız çözüm bu kürde

Limon suyu yüksek orandaki C vitamininin yanı sıra A, E ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Ayrıca içeriğindeki kalsiyum, folat, magnezyum, potasyum, fosfor ve betain gibi içerikler sayesinde cildinizde oldukça önemli etkiler ortaya çıkarır. İşte bu faydalar…

CİLTTEKİ KOYU LEKELERİ GİDERİR

Misket limonu, ten rengi açıcı özelliği sayesinde doğal bir ağartma maddesi olarak kabul edilir. Cildinizin herhangi bir noktasında ortaya çıkan kararmalara karşı bu gıdayı kullanabilirsiniz. Bir pamuğu misket limonu suyuna batırdıktan sonra cildin kararmış noktalarına uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından temiz su ile yıkayabilirsiniz.

SİVİLCELERİ KURUTUR

Sivilce, özellikle ergenlikten sonra hemen herkesin mücadele ettiği oldukça önemli bir sorun. Bu sorunu ortadan kaldırmanın en doğal yolu ise misket limonu olabilir. En etkili sonuç için limon suyu ve bal içeriğine sahip bir kür ile uygulama yapabilirsiniz.

Limon suyunun antibiyotik özellikleri, akneye neden olan bakterilerin büyümesini engeller. Bal ise antiseptik özelliği ile bu bakterilerin ortaya çıkarabileceği diğer sivilce risklerini ortadan kaldırır. Ayrıca sivilcelerin bıraktığı yara izlerinden kurtulmak için bu kürü haftada bir gün uygulayabilirsiniz.