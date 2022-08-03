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Yüz yıkamayı bırakıyoruz! Cildinizdeki mucizevi değişime inanamayacaksınız

Günde en az iki kez yüz yıkanması gerekliliğine dair, akne ve siyah nokta oluşumunu engellemek için önemli olduğunu düşünsek de aslında susuz temizlik son günlerde çok daha fazla öne çıkan konu başlıklarından biri. Peki yüzünüzü yıkamayı bıraktığınızda neler oluyor dersniz?

Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:05
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Yüz yıkamayı bırakıyoruz! Cildinizdeki mucizevi değişime inanamayacaksınız
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Su kullanmak ve yüze sürekli suyun teması, istenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. Bu noktada dikkatli olunması gereken birkaç konu başlığı bulunuyor. Özellikle sert kimyasallarla cildinizi sıklıkla yıkamak, birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Yapacağınız birkaç ufak değişiklik ise bu sorunu ortadan kaldırabilir.

AŞIRI TEMİZLİK CİLDİN pH DEĞERİNİ BOZABİLİR

Her ürün ve cilt bakım rutinini istediğiniz sonuçları görmeden denediyseniz, artık bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Aslında cilt bakımı rutininde uzmanlar "ne kadar az o kadar iyi" mantığının doğru olduğunu belirtiyor. Cilt temizleme ürünlerinin sık kullanımı, ihtiyaç duyulan iyi bakterilerin de ortadan kalkmasına neden olabilir ve cildin pH'ını yok edebilir.

Yüzünüzü günde iki kez yıkayan çoğunluktaysanız, sabah yıkama rutinini atlayabilirsiniz. Fakat akşamları yıkamak, hem çevresel faktörlerle kirlenen hem de makyaj kalıntılarıyla tıkanması ihtimali bulunan gözenekleri arındırmanıza yardımcı olacaktır.

ÇEŞME SUYU CİLDİNİZDE İSTENMEYEN ETKİLER OLUŞTURABİLİR

Daha önce başka bir şehirde, yüzünüzü yıkarken teninizde farklı bir his oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bunun sebebi; çeşme sularının her bölgede farklı içeriklere sahip olmasıdır. Örneğin; bazı bölgelerde sular daha kireçlidir. Çeşme suyu, içerdiği sert mineraller sebebiyle ciltte kuru ve tahriş olmuş bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bu nedenle cilt temizleme rutini esnasında aşırı su kullanımından kaçınmanız gerekebilir.

YÜZ TEMİZLEME RUTİNİNDEN SUYU NASIL ÇIKARABİLİRSİNİZ?

Yüz yıkama rutininde "su kullanmamak" çok mantıksız gelebilir. Fakat aslında tamamen uygulanabilir bir yöntemdir. Bu temizleme yönteminin temel unsuru, bu adımı bir temizleyici ile değiştirerek yüzünüzde sert kimyasalların neden olduğu suyu kullanmamaktır. Bu temizleyici adımından sonra normal makyaj yapma rutininize devam edebilirsiniz. Kulağa ne kadar mantıksız gelse de, su sadece cildinizi kurutur ve doğal yağlarını yok eder.

HAFİF BİR TEMİZLEYİCİ EN BÜYÜK İHTİYACINIZ!

Hafif temizleyiciler, çeşme suyunun karşısında en iyi su ikamesidir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken şey; doğru temizleyiciyi bulduktan sonra düzenli olarak devam etmektir. Sürekli farklı temizleyiciler arasında geçiş yapmak, cildinizde beklenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. İşte kullanabileceğiniz alternatifler;

  • Durulanmadan cilde uygulayabildiğiniz misel temizleyici
  • Yağ bazlı temizleyiciler, cildin bariyerlerini koruma konusunda üstün bir performans gösterir.
  • Cildiniz yağlıysa veya sivilcelenmeye yatkınsa su bazlı temizleyiciler kullanabilirsiniz.

SUSUZ TEMİZLİKTE İLK 3 GÜN

  • İlk gün: Seçtiğiniz temizleyiciyi kullandıktan sonra makyajınızı uygulayın. Akşam yatarken ise tonik olarak biraz gül suyu kullanabilirsiniz.
  • İkinci gün: Cildinizin çok daha kirli olacağını düşünebilirsiniz fakat, kullanılan temizleyici ve akşam toniği cildinizde kirlenmeyi engellemiş olacaktır. Üstelik daha yağlı olacağını düşünseniz de aslında normalden daha kuru hissedebilirsiniz. Bunun sebebi; cildin doğal yağ seviyelerini dengelemeye çalışması ile ilişkilidir.
  • Üçüncü gün: Cildinizde kuruluk ve yağlılık arasında bir geçiş olduğun fark edebilirsiniz.
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SUSUZ TEMİZLEME İLE BİR AYIN SONU…

Bir aylık susuz temizlik sonunda, aslında cildinizin doğru temizlik rutiniyle sert çeşme suyuna ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

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