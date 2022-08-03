Yüz yıkamayı bırakıyoruz! Cildinizdeki mucizevi değişime inanamayacaksınız

Su kullanmak ve yüze sürekli suyun teması, istenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. Bu noktada dikkatli olunması gereken birkaç konu başlığı bulunuyor. Özellikle sert kimyasallarla cildinizi sıklıkla yıkamak, birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Yapacağınız birkaç ufak değişiklik ise bu sorunu ortadan kaldırabilir.

AŞIRI TEMİZLİK CİLDİN pH DEĞERİNİ BOZABİLİR

Her ürün ve cilt bakım rutinini istediğiniz sonuçları görmeden denediyseniz, artık bırakmanın zamanı gelmiş demektir. Aslında cilt bakımı rutininde uzmanlar "ne kadar az o kadar iyi" mantığının doğru olduğunu belirtiyor. Cilt temizleme ürünlerinin sık kullanımı, ihtiyaç duyulan iyi bakterilerin de ortadan kalkmasına neden olabilir ve cildin pH'ını yok edebilir.

Yüzünüzü günde iki kez yıkayan çoğunluktaysanız, sabah yıkama rutinini atlayabilirsiniz. Fakat akşamları yıkamak, hem çevresel faktörlerle kirlenen hem de makyaj kalıntılarıyla tıkanması ihtimali bulunan gözenekleri arındırmanıza yardımcı olacaktır.

ÇEŞME SUYU CİLDİNİZDE İSTENMEYEN ETKİLER OLUŞTURABİLİR

Daha önce başka bir şehirde, yüzünüzü yıkarken teninizde farklı bir his oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bunun sebebi; çeşme sularının her bölgede farklı içeriklere sahip olmasıdır. Örneğin; bazı bölgelerde sular daha kireçlidir. Çeşme suyu, içerdiği sert mineraller sebebiyle ciltte kuru ve tahriş olmuş bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bu nedenle cilt temizleme rutini esnasında aşırı su kullanımından kaçınmanız gerekebilir.

YÜZ TEMİZLEME RUTİNİNDEN SUYU NASIL ÇIKARABİLİRSİNİZ?

Yüz yıkama rutininde "su kullanmamak" çok mantıksız gelebilir. Fakat aslında tamamen uygulanabilir bir yöntemdir. Bu temizleme yönteminin temel unsuru, bu adımı bir temizleyici ile değiştirerek yüzünüzde sert kimyasalların neden olduğu suyu kullanmamaktır. Bu temizleyici adımından sonra normal makyaj yapma rutininize devam edebilirsiniz. Kulağa ne kadar mantıksız gelse de, su sadece cildinizi kurutur ve doğal yağlarını yok eder.