Ertesi gün hapı nedir? Nasıl kullanılır?

Ertesi gün haplarının adı nedeniyle korunmasız cinsel ilişkiden sonraki gün alınması gerektiği algısı var. Fakat ertesi gün hapları cinsel ilişkiden hemen sonra alındığında etkisi çok daha fazla olmaktadır. Peki ertesi gün hapını kullananlarda ne gibi yan etkiler yaşanabilir? Ertesi gün hapı hamileliği önlemede yüzde yüz etkili mi? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, merak edilen sorulara cevap verdi.

Ertesi gün hapı nedir, doğum kontrol hapı ile arasındaki farklar nelerdir?

Ertesi gün hapları korunmasız ilişki sonrası, doğum kontrol haplarının unutulması veya yöntem başarısızlığı durumunda veya cinsel saldırı durumlarında gebeliği önlemeye yarayan ilaçlardır. Yani acil korunma yöntemi olarak adlandırılabilir. Ancak doğum kontrol hapları daha güvenilir ve etkin; düzenli kullanım ile ertesi gün haplarına göre daha fazla etkinlik sağlayan ilaçlardır.

Ertesi gün hapı adet geciktirir mi?

Ertesi gün hapları bizim doktor kontrolünde kullanmamız gereken, zamanı geldiğinde dostumuz olabilecek ilaçlar olsa da; kontrolsüz ve yeterli bilgi olmadan kullanımında sağlığımızı tehdit edebilecek çok ciddi hormon ilaçlarıdır. Bu yüzden adet düzenini bozabilir, ara kanamalar ve lekelenmeler yapabilirler.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır, ertesi gün hapı ne zaman alınmalı?

Ertesi gün hapları korunmasız ilişki sonrası, doğum kontrol haplarının unutulması, kondomların yırtılması, yöntem başarısızlığı veya cinsel saldırı gibi durumlarda, istemsiz-niyetsiz gebeliği engellemek amaçlı kullanılabilen ilaçlardır. Genelde ilişki sonrası 120 saat içerisinde etkinlik gösteren ajanlardır.

Ertesi gün hapını emziren anneler kullanabilir mi?

Ertesi gün haplarının süte geçtiğini biliyoruz. Eğer emziren annelerin bu ilaçlara ihtiyacı olursa; ideal olan doktorlarına danışmalarıdır. Ancak eğer kişi kendini bu ilacı kullanmış ise genel önerimiz; ilaç dozundan sonra 24 saat emzirmemek yönünde oluyor.