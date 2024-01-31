Diş hekimi kabusu olmasın! DSÖ uyarıyor: "Çocukların ilk diş hekimine götürülmesi gereken ay..."

Çocukların ilk diş hekimi deneyimleri çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü, ebeveynlere çocuklarını, 6-8 aylıkken ilk süt dişi çıktıktan sonra diş hekimi muayenesine götürmelerine dikkat çekiyor. “Çocuğunuzu ‘Doktor sana iğne yapar’ tehdidi ile korkutmayın” diyerek uyarıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Belki de çoğu insan için diş hekimine gitmek korkutucudur. Uzmanlar, çocuklarda ilk diş hekimi deneyiminin olumlu geçmesi için problemler başlamadan önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzman Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Betül Akcabaş ile çocuklardaki ağız ve diş sağlığını konuştuk.





6 AYDA BİR KONTROL

Uzm. Dt. Akcabaş, "Çocuklarda süt dişleri genellikle 6-8 aylıkken çıkmaya başlar ve 2,5 yaşına kadar süt diş dizisi tamamlanır. Dünya Sağlık Örgütü, ilk süt dişi çıktıktan sonra diş hekimi muayenesinin yapılmasını önermektedir. Çocuk 2 yaşına gelene kadar en az bir kere diş hekimi muayenesi gerçekleştirilmiş olmalıdır. 6 ayda bir de düzenli kontroller yapılmalıdır" diye konuştu. Uzm. Dt. Akcabaş, ilk diş muaynesinin önemini ise şu şekilde açıkladı: "İlk diş hekimi ziyareti ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi, çene gelişimi ve diş sağlığının takibi açısından oldukça önemlidir. Bu randevuda aileler, ağız-diş bakımı, beslenme alışkanlıkları, dişlerin sürme zamanları, fissür örtücü ve flor uygulaması gibi koruyucu uygulamalar ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi hakkında bilgilendirilir. Çocuğun diş hekimi ile erken yaşta tanışması, klinik ortamı ve kullanılan aletleri görmesi, ileride herhangi bir müdahale gerektiği takdirde duyacağı kaygıyı azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak ve pozitif etki sağlayacaktır."